Kafkasya'dan sofralarınıza bambaşka lezzet geliyor: Çıtır çıtır Çerkez böreği (haluj) tarifi

Çerkezce'de "halu" kelimesi, ekmek anlamına gelir. Haluj da hamurdan yapıldığı ve tıka basa doyurduğu için bu isimle anılıyor olmalı. Her evde bulunan malzemeler ile kolayca yapılabilen ve tadıyla da görüntüsüyle de iştah açan peynirli haluj tarifine birlikte bakalım.

HALUJ (ÇERKEZ BÖREĞİ) TARİFİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığının ucuyla karbonat

1 su bardağı su

4 su bardağı un (Unun cinsine göre değişebilir, kontrollü ekleyip miktarı arttırabilirsiniz.)

Yarım tatlı kaşığı tuz

İç harcı için;

Tam yağlı peynir

Kızartmak için;

Bol sıvı yağ

HAZIRLANIŞI