Kafkasya'dan sofralarınıza bambaşka lezzet geliyor: Çıtır çıtır Çerkez böreği (haluj) tarifi

Çerkezce'de "halu" kelimesi, ekmek anlamına gelir. Haluj da hamurdan yapıldığı ve tıka basa doyurduğu için bu isimle anılıyor olmalı. Her evde bulunan malzemeler ile kolayca yapılabilen ve tadıyla da görüntüsüyle de iştah açan peynirli haluj tarifine birlikte bakalım.
MALZEMELER
2 yemek kaşığı süt
2 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığının ucuyla karbonat
1 su bardağı su
4 su bardağı un (Unun cinsine göre değişebilir, kontrollü ekleyip miktarı arttırabilirsiniz.)
İç harcı için;
Kızartmak için;
HAZIRLANIŞI
İlk olarak derin bir kaba yoğurt ve sütü döküp çırpın.
Daha sonra su, karbonat ve tuzu ilave edip çırpma işlemini sürdürün.
Hazırlamış olduğunuz karışıma azar azar un ilave edin ve yoğurmaya başlayın.
Hamur kolayca açılabilecek bir kıvam alana kadar karışıma un ilave etmeye ve yoğurmaya devam edin.
Sonra hazırlamış olduğunuz bu hamuru düz bir zemine alın.
Hamuru 14 eşit bezeye bölün.
Üzerini bir bezle örtün ve 15 dakika boyunca dinlendirin.
Tam yağlı peyniri elinizle ufalayın.
Bezeleri açacağınız zemini unlayın.
Her bezeyi, merdane veya oklava yardımıyla tabak büyüklüğünde açın.
Ufalamış olduğunuz tam yağlı peyniri, açtığınız haluj hamurunun içine ekleyin ve yarım ay olacak şekilde kapatın.
Kapattığınız hamurun kenarlarını çatal yardımıyla ezin. Eğer ezmezseniz pişerken açılır ve iç kısmı tamamen dökülebilir.
Derin bir tencereye bol sıvı yağı dökün ve yağ kızıncaya kadar bekleyin.
Kızgın yağa hazırlamış olduğunuz hamurlarınızı atın ve arkalı önlü olacak şekilde pişirin.
Pişen halujları servis tabağına alın.
Soğuyunca üzeri kapalı bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum