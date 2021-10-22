Çernobil ve Fukuşima'dan sonra radyoaktif maddelerin temizlenmesi için çevreye ne dikildi?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam eden "Kim Milyoner Olmak İster?" programında yarışmacıya, "1986'daki Çernobil ve 2011'deki Fukuşima nükleer felaketleri sonrasında radyoaktif maddelerin temizlenmesi amacıyla santrallerin çevresine hangisi dikilmiştir?" sorusu yöneltildi. İşte yanıtı...
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