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Çernobil ve Fukuşima'dan sonra radyoaktif maddelerin temizlenmesi için çevreye ne dikildi?

22.10.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam eden "Kim Milyoner Olmak İster?" programında yarışmacıya, "1986'daki Çernobil ve 2011'deki Fukuşima nükleer felaketleri sonrasında radyoaktif maddelerin temizlenmesi amacıyla santrallerin çevresine hangisi dikilmiştir?" sorusu yöneltildi. İşte yanıtı...

Çernobil ve Fukuşima'dan sonra radyoaktif maddelerin temizlenmesi için çevreye ne dikildi?

1986'daki Çernobil ve 2011'deki Fukuşima nükleer felaketleri sonrasında radyoaktif maddelerin temizlenmesi amacıyla santrallerin çevresine hangisi dikilmiştir?

A.) Zeytin ağacı
B.) Ayçiçeği
C.) Kaktüs
D.) Karpuz

Doğru cevap "B" seçeneği.

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