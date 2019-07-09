Cerrahların sanatı 3 boyutlu burun estetiği

Cerrahların bir sanatçı hassasiyetiyle uygulama yaptığı “Burun Estetiği” (rinoplasti), günümüzün en çok tercih edilen operasyonları arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medya ve görsel dünyanın popülaritesini artırdığı günümüzde güzellik ve estetik konusu bireyler için büyük önem taşıyor. Burun şeklinden ya da boyutlarından mutlu olmayan hastalar, güzelliklerini tamamlamak için plastik cerrahların ve estetik merkezlerinin kapılarını artık daha sık çalıyor.

Burun estetiğinde hem önden hem de yandan bakıldığı zaman güzel görünen bir burun şekli ortaya çıkarmak oldukça önemli bir konu. Bunu elde edebilmek için de günümüz plastik cerrahları üç boyutlu burun estetiği ameliyatı yöntemini tercih ediyor.

Burun estetiğinin (rinoplasti), plastik cerrahın sanatçı kişiliğinin en fazla öne çıktığı ameliyatlardan biri olduğunu belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zekeriya Kul, “Rinoplasti, yapmaktan büyük zevk duyduğum ameliyatlardan biri. Kıkırdak ve kemikten oluşan burun anatomisinin basitliğine karşın; buruna şekil vermenin bir sanatçı hassasiyeti ve öngörüsü gerektirdiğini söylemem gerekiyor. Burun, yüzde dudaklar ile birlikte merkezi çekiciliği üstlenen bir organ. Güzel ve çekici bir yüz anatomisine sahip, ancak bozuk bir burun şekli olan hastanın ameliyat sonrası dönemdeki değişiminin verdiği mutluluğu gözlerinden okuyabiliyorum.