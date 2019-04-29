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Cesedi arazide bulunan kadın, el ve ayakları bağlı olarak gömülmüş

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 29.04.2019 13:41 | Son Güncelleme

Konya'da gövdesi toprağa gömülü, kafatası ise gölet kenarında bulunan 25-30 yaşlarındaki kadının, el ve ayakları bağlı olarak, kıyafetleriyle gömüldüğü ortaya çıktı. Kadının kafasının yırtıcı hayvanlar veya çürüme sonucu kopmuş olabileceği üzerinde duruluyor.

Kadınhanı ilçesi Osmancık Mahallesi'nde dün mantar toplamaya çıkan Hacı Mehmet K., Osmancık Göleti'nin kenarına yaklaşık 30 metre uzaklıkta kafatası buldu. Hacı Mehmet K., durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede, kafatasının kadına ait olduğunu belirledi. Kafatasının üzerinde halen saç bulunması nedeniyle kadının gövdesinin de bölgede bulunabileceği değerlendirilerek çalışma başlatıldı. Bölgede yapılan kazı sonucu kadının gövdesine de ulaşıldı. Toprağa gömülü olduğu yerden çıkarılan ceset ve kafatası, Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI OLARAK GÖMÜLMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, cesedin bulunduğu bölgede jandarma ekiplerinin araştırması bugün de devam etti. Araştırmada, kadının, kıyafetleriyle, el ve ayakları bağlı şekilde toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Cesedin üzerinde pardösü olması nedeniyle kadının sonbahar veya kış aylarında gömülmüş olma ihtimali değerlendiriliyor. Yaklaşık 40 santimetre derine gömüldüğü tespit edilen kadının kafasının da yırtıcı hayvanlar tarafından parçalandığı veya çürüme sonucu kopmuş olabileceği üzerinde duruluyor.

Diğer taraftan, kadının kimliğinin belirlenmesi için polis ve jandarma bölgedeki kayıp başvurularını da inceledi. Yapılan incelemede, kadınla ilgili başvurunun olmadığı belirlendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 25- 30 yaşlarında olduğu belirlenen kadının kimlik bilgileriyle ölüm nedeninin tespiti ve olayın faillerinin bulunmasına yönelik soruşturma ve çalışmanın devam ettiği bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
konya kadınhanı ceset

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Konya çok pislik şehir oldu artık.
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