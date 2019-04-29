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Cesedi dere yatağında bulundu! Gizemi üstünden çıkanlar çözdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 00:04 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dere yatağında erkek cesedi bulundu. Hasan Özgür Sülün'e (26) ait olduğu belirlenen cesedin yanında ise uyuşturucu madde ile kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Cesedi dere yatağında bulundu! Gizemi üstünden çıkanlar çözdü!

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Mezsahane yakınındaki Nadır Deresi yatağında meydana geldi. Dere yatağında vücudunun bir bölümü suyun içinde yüzükoyun yatar vaziyetteki erkeği gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın öldüğünü tespit ederken, polis cesedin Hasan Özgür Sülün'e (26) ait olduğunu belirledi.

UYUŞTURUCU VE APARATLAR BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cesedin yakınlarında uyuşturucu madde ve kullanmaya yarayan aparatlar buldu. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Sülün'ün cesedi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sülün'ün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Acı haberi alan genç adamın yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Bursa Orhangazi

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