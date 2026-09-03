Çeşmenin suyunu boşaltıp tek tek topluyorlar: Yılda 84 milyon TL birikiyor

Dünyanın en ünlü turistik noktalarından biri olan Trevi Fountain, yalnızca mimarisiyle değil yıllardır devam eden bozuk para geleneğiyle de dikkat çekiyor. İnanışa göre sağ elle sol omzun üzerinden Trevi Çeşmesi'ne bozuk para atan kişinin bir gün yeniden Roma'ya döneceğine inanılıyor.

Her gün binlerce turistin tekrarladığı bu ritüel, çeşmenin dibinde küçük bir servet birikmesine neden oluyor.

HER GÜN YAKLAŞIK 3 BİN EURO ATIYORLAR

Trevi Çeşmesi'ne ortalama bir günde yaklaşık 3 bin euro atılıyor. Yıl boyunca biriken bozuk paraların toplam değeri ise yaklaşık 1,5 milyon euroya ulaşıyor. Bu kadar büyük miktarda paranın çeşmeden çıkarılması için düzenli olarak özel bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Haftada iki kez çeşmenin suyu kapatılıyor ve havuzdaki su tahliye ediliyor. Ardından görevliler çeşmenin içerisine girerek uzun saplı fırçalar yardımıyla bozuk paraları belirli noktalarda yığınlar halinde topluyor. Paralar daha sonra güçlü emiş hortumlarıyla çekilerek çeşmeden çıkarılıyor.

İşin ilginç tarafı ise temizlik devam ederken yukarıda yeni dileklerini dilemek için ellerinde bozuk paralarla bekleyen turistlerin bulunması. Çeşme yeniden ziyaretçilere açıldığında para atma ritüeli kaldığı yerden devam ediyor.

ROMA BELEDİYESİ PARALARI ALMIYOR

Milyonlarca euroluk paranın belediyenin kasasına girdiğini düşünenler yanılıyor. Çeşmeden çıkarılan paraların tamamı Katolik yardım kuruluşu Caritas'ın Roma şubesine aktarılıyor.

Caritas görevlileri bozuk paraları sayıyor, çeşmeye atılan yabancı para birimlerini dönüştürüyor ve elde edilen kaynağı kentteki gıda yardımları ile çeşitli sosyal destek programlarında kullanıyor. Sadece 2022 yılında çeşmeden 1,4 milyon euro toplandığı belirtiliyor.

Bu paralar arasında düşük gelirli kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği ve Trevi Çeşmesi'nden gelen paralarla desteklenen bir Caritas marketinin finansmanı da bulunuyor. Kısacası bir turist Roma'ya tekrar dönme dileğiyle çeşmeye para atarken, aynı bozuk para şehrin başka bir noktasında ihtiyaç sahibi bir kişinin yemeğine dönüşebiliyor.

BELEDİYE PARALARI ALMAK İSTEDİ, TEPKİ GELDİ

Trevi Çeşmesi'nde biriken milyonlarca euronun kime gitmesi gerektiği 2018 yılının sonunda büyük bir tartışmaya dönüştü. Roma yönetimi, 1 Nisan 2019'dan itibaren çeşmeden çıkarılan paraların Caritas yerine şehrin tarihi mirasının bakımında kullanılmak üzere belediye bütçesine aktarılmasını planladı.

Karar Katolik çevrelerden büyük tepki gördü. İtalyan Piskoposlar Konferansı'nın gazetesi Avvenire, gelişmeyi “para en yoksullardan alındı” anlamına gelen sert bir manşetle duyurdu.

Dönemin Caritas Roma yöneticisi Peder Benoni Ambarus ise Trevi'den gelen paranın kuruluşun yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturduğunu söyledi. Bu kaynağın aşevleri, sosyal yardımlar ve evsizlere yönelik barınma hizmetlerinde kullanıldığı belirtildi.

Tartışmaların ardından dönemin Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi geri adım attı ve paraların Caritas'a gitmeye devam etmesi kararlaştırıldı.

ARTIK ÇEŞMENİN YANINA YAKLAŞMAK 2 EURO

Trevi Çeşmesi'nde 2026 yılında önemli bir değişiklik daha yapıldı. 2 Şubat 2026'dan itibaren, çeşmenin hemen yanındaki basamaklara inerek suya yakından ulaşmak isteyen turistlerden 2 euro giriş ücreti alınmaya başlandı.

Ücret sabah saatlerinden gece 22.00'ye kadar uygulanıyor. Saat 22.00'den sonra basamaklara erişim ücretsiz hale geliyor. Meydandaki üst bölümden çeşmeyi seyretmek ise ücretsiz olmaya devam ediyor. Roma'da yaşayanlar da 2 euroluk uygulamadan muaf tutuluyor.

2025'TE 10 MİLYON KİŞİ SIRAYA GİRDİ

Roma'nın turizmden sorumlu yetkilisi Alessandro Onorato, ücret uygulamasının temel amacının gelir elde etmekten ziyade kalabalığı kontrol etmek olduğunu açıkladı.

Onorato ayrıca insanların tarihi esere gereken saygıyı göstermesi gerektiğini belirterek ziyaretçilerin anıt üzerinde dondurma veya pizza yememesi gerektiğini söyledi. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'nin verdiği bilgilere göre 2025 yılında yaklaşık 10 milyon kişi Trevi Çeşmesi'ni yakından görmek için sıraya girdi. En yoğun günlerde ziyaretçi sayısı 70 bine kadar ulaştı.

Yeni sistemle turistler gündüz saatlerinde çeşmenin kenarına ulaşmak için 2 euro ödüyor. Ancak çeşmeye attıkları bozuk paraların adresi değişmedi.

Toplanan paraların Caritas'a aktarılmasına devam ediliyor. Böylece Trevi Çeşmesi'nde bugün iki ayrı para akışı bulunuyor: Turistin çeşmenin yanına yaklaşmak için ödediği 2 euro ve dileğini tutarak suya attığı bozuk para. İkincisi ise yıllardır olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine yardım için kullanılıyor.