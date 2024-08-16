Cesur sahneleri çok konuşulmuştu! İlayda Akdoğan fenomen diziye dahil oldu

MYNET-Netflix'te yayınlanan ve Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı romanlarından uyarlanan, Kötü Adamın 10 Günü filmi büyük ilgi görmüştü. Başrolünde Nejat İşler’in yer aldığı filmde genç oyuncu İlayda Akdoğan cesur sahneleri ile uzun süre konuşulmuştu.

Daha önce; En İyi Arkadaşım, Bez Bebek, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Dolunay gibi birçok projede yer alan İlayda Akdoğan uzun zamandır televizyonda yoktu.

KADROYA DAHİL OLDU

Ünlü isim Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrollerini paylaştığı NOW’ın yeni sezonda da devam edecek olan fenomen dizisi Yabani'nin kadrosuna dahil oldu.

Genel yönetmenliğini M. Çağatay Tosun’un yaptığı dizide İlayda Akdoğan, Derin karakterine hayat verecek. Etkili oyunculuğuyla tanınan genç kuşağın başarılı oyuncularından İlayda Akdoğan çok sayıda aday arasından Derin rolü için seçildi.