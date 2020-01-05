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  4. Çetin Tekindor 'Hay Sultan' dizisiyle ekranlara geri dönüyor

Çetin Tekindor 'Hay Sultan' dizisiyle ekranlara geri dönüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.01.2020 21:04 | Son Güncelleme

Duayen sanatçı Çetin Tekindor, sürpriz dizi projesiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Çetin Tekindor 'Hay Sultan' dizisiyle ekranlara geri dönüyor

Usta oyuncu Çetin Tekindor, proje tasarımını Emre Konuk ile İsa Yıldız’ın yaptığı “Hay Sultan” adlı diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. TRT’de yayınlanması planlanan dizinin senaryosunu İsa Yıldız kaleme alıyor.

60 dakikadan oluşan 30 bölümlük dizide olaylar iki zamanlı olarak ilerleyecek.

Dizide Çetin Tekindor, Hz. Geylani karakterine hayat verecek. “Hay Sultan” dizisi Hz. Geylani’nin 25 yıllık inzivasına nokta koyup bir şeyh olarak Bağdat’a dönüşünü ve adını tarihe yazdırdığı müthiş hayat hikâyesini beyazcama taşıyacak.

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Çetin Tekindor hay sultan

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