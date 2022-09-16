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Cevap eş anlamlısı nedir? Cevap kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.09.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe geçmişten bugüne pek çok dille etkileşime geçmiştir. Bu etkileşimler sonucunda dillerin arasında çeşitli kelime alışverişleri yaşanmıştır. Cevap kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Peki, cevap kelimesinin eş anlamı nedir?

Cevap eş anlamlısı nedir? Cevap kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe tarihi boyunca pek çok medeniyetle etkileşime girmiştir. Bu etkileşimlerin temelinde Türk topluluklarının uzun bir süre göçebe hayat stili benimseyerek dünyanın dört bir yanına yayılmasıdır. Yaşanan bu göçebe hayatta uzun süreler boyunca başka topluluklarla ve kültürlerle etkileşime geçmiştir. Etkileşimler sonucunda kültürel ve dilsel bağlamda pek çok alışveriş yaşanmıştır. Cevap kelimesi de bu etkileşimler sonucunda dilimize Arapçadan geçmiştir.

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Cevap kelimesinin anlamı nedir?

Cevap kelimesi Arapça "cwb" kökünden gelir. Yanıt anlamına gelen "cawāb" kelimesinden alınmıştır. Türkçede ise "Bir soruya, bir isteğe, bir söz, bir davranış veya yazıya verilen karşılık, yanıt" anlamına gelir. Cevap kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Genç adam derste arkadaşlarıyla muhabbet ettiğinden öğretmenin yönelttiği soruyu yanlış cevaplamıştı.
  • Kadın, sevgilisinin yapmış olduğu evlenme teklifine şaşkınlıktan cevap verememişti.
  • Bu cevap karşısında ne yapacağını bilemeyen adam çareyi gitmekte bulmuştu.
  • Formda belirtilen yıldızlı yerleri lütfen cevapsız bırakmayın.
  • Bu sınavınızda vereceğiniz cevapları düşünüp olabildikçe yaratıcı olmanızı istiyorum.
  • Eğer duymak istediğin sözler seni mutlu edecekse bu konu hakkında cevabım olmasa bile söyleyebilirim.
  • Öğretmen, sınavda uğraşarak yazdığım cevabımı geçersiz saymıştı.
  • Eski sevgilisinin son isteğini cevapsız bırakmayıp yardıma gitmişti.
  • Gördüklerim karşısında sadece senden bir cevap istiyorum.
  • Usta hemen cevabı yapıştırmıştı.
  • Bana artık bir cevap vermen gerektiğini düşünüyorum.
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Cevap kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Cevabın eş anlamlısı olan iki kelime vardır. Cevap kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Karşılık
  • Yanıt
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Cevabın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Maçta laflarıyla onu ezmeye çalışan arkadaşına kazandırdığı gollerle karşılık vermişti.
  • Bu soruma karşılık verememek olanları göze aldığını gösterir.
  • Oyunda göndermiş olduğum teklife karşılık verdiğinde çok mutlu olmuştum.
  • Sana gönderdiğim hediyeye böyle bir karşılık vereceğini hiç beklemiyordum.
  • Hayattan karşılık bekliyorsanız bazı gereksinimleri karşılamak gerekir.
  • Mutluluğuma karşılık olarak haset dolu gözleri görünce bazı şeyleri başardığımı anladım.
  • Küçük kız, köpeğin oyun oynama isteğine onu severek karşılık vermişti.
  • Bu ağır laflarına karşılık verip tartışmayı büyütmeyeceğim.
  • Verdiği yanıt ile konferansta bulunan herkesi şaşkına çevirmişti.
  • Genç kız, eşinin vermiş olduğu yanıtla ne yapacağını bilemeyip düşüncelere dalmıştı.
  • Sana kötü davranan insanlara sessizliğinle vereceğin yanıt en güzelidir.
  • Bana o gün vermiş olduğun yanıtı hiçbir zaman unutmayacağım.
  • Bebeği seven küçük kıza bebek gülerek yanıt vermişti.
  • Acemi çırak ustasına yanıt bekleyen gözlerle bakıyordu.
  • Bana yanıt verseydin şu an bu durumda olmazdık.
  • Bu vereceğin yanıt bizim kaderimizi belirleyecek gibi gözüküyor.
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