Cevapları salladı, sınav sonucu şaşırttı! Eksi fizik netiyle Fizik bölümünden sonra Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara YKS 2025 sonuçlarında da gündem oldu

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2025 YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Öğrenciler https://ykssonuc.osym.gov.tr adresindeki sorgulama ekranından sınav sonuçlarını kontrol ederken Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın yerleştirme sonucu gündem oldu.

GEÇEN YIL EKSİ FİZİK NETİYLE FİZİK BÖLÜMÜNÜ KAZANMIŞTI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, 2024 YKS yerleştirme sonucunda eksi 1.75 fizik neti ile Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki Fizik bölümüne kazandığını iddia etmişti.

Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamada eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanmasının mümkün olmadığını bildirmişti.

BU YIL YENİDEN GİRDİ

Özkara YKS 2025'e de girdi. Üstelik bu kez yapay zekadan aldığı taktikler ile cevapları salladığını belirten Özkara'nın yerleştirme sonucu yine dikkat çekti. Özkara bu cevaplarla bir vakıf üniversitesinde Psikoloji (İngilizce) bölümünü kazandığını şöyle duyurdu:

"Bu yıl ise girdiğim yks'de yapay zekadan aldığım taktikler ile sallayarak (cevap kağıdım ikinci görselde) bir vakıf üniversitesinde psikoloji (İngilizce hem de :) bölümünü kazandım."

CEVAP KAĞIDINI PAYLAŞTI

Özkara, sistematik olarak işaretlenmiş cevap kâğıdını da sosyal medyada paylaştı.