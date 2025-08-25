EĞİTİM

Son dakika | Milyonlarca öğrenci bekliyordu! YKS 2025 yerleştirme sonuçları açıklandı: İşte sınav sonucu sorgulama ekranı

Son dakika haberi: Milyonlarca öğrenci 2025 YKS yerleştirme sonuçları için nefesini tutmuş, heyecanla bekliyordu. Sınav sonuçları bugün itibarıyla açıklandı. Peki YKS tercih sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte detaylar ve YKS sonucu sorgulama ekranı...

Son dakika haberi: ÖSYM Başkanı Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

2025 YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

2025 YKS SONUÇLARI BELLİ OLDU

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilecek; ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının belli olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:
"Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır."

