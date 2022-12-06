Ceviz ağacı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Brezilya'dan 'en iyi film' ödülüyle dönen Ceviz ağacı bu akşam TRT 1'de!

Ceviz ağacı filmi silik ve pasif bir karakteri olan Hayati isimli bir edebiyat öğretmeninin başından geçenleri işliyor. senaristliğini ve yönetmenliğini Faysal Soysal'ın üstlendiği film usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Ceviz ağacı filmi konusu nedir? Ceviz ağacı filmi oyuncuları kimler? İşte bu akşam TRT 1'de yayınlanacak olan filme ilişkin detaylar...

CEVİZ AĞACI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ceviz Ağacı filmi, karısı tarafından terk edilen edebiyat öğretmeni Hayati'nin başına gelen olayları anlatmaktadır.

Kasabada imliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati ise cesedin kendisini ter eden karısına ait olduğunu öne sürer ve başkasının işlediği cinayeti üstlenir.

Peki, Hayati kendi işlemediği bir cinayati neden üstlenmiştir?

CEVİZ AĞACI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ceviz Ağacı filminin oyuncuları:

Serdar Orçin,

Sezin Akbaşoğulları,

Mert Yavuzcan

