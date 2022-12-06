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Ceviz ağacı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Brezilya'dan 'en iyi film' ödülüyle dönen Ceviz ağacı bu akşam TRT 1'de!

06.12.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceviz ağacı filmi bu akşam (6 Aralık 2022 Salı) saat 00.00'da ekrana gelecek. Faysal Soysal'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmenliği üstlendiği film 2020 yılının Temmuz ayında sinema salonlarında gösterime girmişti. Film, 6. Uluslararası Brezilya Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülü ile dönmüştü. Peki, Ceviz ağacı filmi konusu nedir? Ceviz ağacı filmi oyuncuları kimler?

Ceviz ağacı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Brezilya'dan 'en iyi film' ödülüyle dönen Ceviz ağacı bu akşam TRT 1'de!

Ceviz ağacı filmi silik ve pasif bir karakteri olan Hayati isimli bir edebiyat öğretmeninin başından geçenleri işliyor. senaristliğini ve yönetmenliğini Faysal Soysal'ın üstlendiği film usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Ceviz ağacı filmi konusu nedir? Ceviz ağacı filmi oyuncuları kimler? İşte bu akşam TRT 1'de yayınlanacak olan filme ilişkin detaylar...

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CEVİZ AĞACI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ceviz Ağacı filmi, karısı tarafından terk edilen edebiyat öğretmeni Hayati'nin başına gelen olayları anlatmaktadır.

Kasabada imliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati ise cesedin kendisini ter eden karısına ait olduğunu öne sürer ve başkasının işlediği cinayeti üstlenir.

Peki, Hayati kendi işlemediği bir cinayati neden üstlenmiştir?

CEVİZ AĞACI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ceviz Ağacı filminin oyuncuları:

Serdar Orçin,

Sezin Akbaşoğulları,

Mert Yavuzcan

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