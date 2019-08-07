Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kaz Dağları açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, birtakım ziyaretler ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Isparta'ya geldi. Bakan Kurum ilk olarak Isparta Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik girişinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Isparta Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş ve milletvekilleriyle belediye başkanları ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra il değerlendirme toplantısına katıldı. 'ÇEVRE HASSASİYETİMİZ HERKESİN ÜZERİNDE' Toplantı sonrası Isparta'da yapılacak projelerle ilgili basına açıklamada bulunan Bakan Kurum, ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Son dönemde çevrecilikle ilgili hassasiyetin herkesten çok kendilerini memnun ettiğini söyleyen Bakan Kurum, "Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, vizyonunda çevreci bir parti olarak bugüne kadar attığımız adımlara baktığınızda çevremizi, doğamızı koruyacak birçok adım attık. Yapmış olduğumuz sadece 13 millet bahçesinde 850 bin ağaç diktik ve dikmeye devam ediyoruz. Kişi başı yeşil alan miktarı şu an 7-8 metrekarelerde, hedefimiz 15 metrekareye çıkarmak. Bizim çevreye ilişkin hassasiyetlerimiz ve sayın liderimizin hassasiyeti herkesin üzerindedir" dedi.

'SIFIR ATIK PROJEMİZ VAR' Geçen ay yayımlanan OECD raporunda Türkiye'nin, çevreye duyduğu hassasiyet ve benzer değerlerinden, değerleri korunmasından, çevreye ve doğaya yapılan yatırımlardan dolayı büyük övgü aldığını vurgulayan Bakan Kurum, "Yapmış olduğumuz işlere baktığınızda millet bahçelerinden, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yine atık su arıtma tesisleri, ki hedefimiz nüfusumuzun tamamına hizmet verecek arıtma tesisleri yapmak. Sıfır atık projemiz var. Dünyaya örnek olacak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendilerin himayelerinde yürüttüğümüz atıkları kaynağında ayrıştırdığımız, organik atıkları kompost haline getirip gübreler yaptığımız ve bu gübreleri yine millet bahçelerinde parklarda kullandığımız çok önemli bir projeyi de yürütüyoruz. Plastik poşetleri ücretli hale getirdik. Kullanımı yüzde 80'e varan oranda azalttık. Plastik poşetlerin doğaya bıraktığı zararı hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla çevreye, denizlerimize ilişkin hassasiyetimiz her partinin üzerindedir" diye konuştu.