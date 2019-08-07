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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kaz Dağları açıklaması

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.08.2019 17:04 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kaz Dağları'nda söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmediğini belirterek, "13 bin ağaç kesildiği belirlenmiştir. 13 bin ağaca ilişkin hemen 14 bin fidan dikimi sağlanmıştır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, birtakım ziyaretler ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Isparta'ya geldi. Bakan Kurum ilk olarak Isparta Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik girişinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Isparta Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş ve milletvekilleriyle belediye başkanları ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra il değerlendirme toplantısına katıldı.

'ÇEVRE HASSASİYETİMİZ HERKESİN ÜZERİNDE'

Toplantı sonrası Isparta'da yapılacak projelerle ilgili basına açıklamada bulunan Bakan Kurum, ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Son dönemde çevrecilikle ilgili hassasiyetin herkesten çok kendilerini memnun ettiğini söyleyen Bakan Kurum, "Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, vizyonunda çevreci bir parti olarak bugüne kadar attığımız adımlara baktığınızda çevremizi, doğamızı koruyacak birçok adım attık. Yapmış olduğumuz sadece 13 millet bahçesinde 850 bin ağaç diktik ve dikmeye devam ediyoruz. Kişi başı yeşil alan miktarı şu an 7-8 metrekarelerde, hedefimiz 15 metrekareye çıkarmak. Bizim çevreye ilişkin hassasiyetlerimiz ve sayın liderimizin hassasiyeti herkesin üzerindedir" dedi.

'SIFIR ATIK PROJEMİZ VAR'

Geçen ay yayımlanan OECD raporunda Türkiye'nin, çevreye duyduğu hassasiyet ve benzer değerlerinden, değerleri korunmasından, çevreye ve doğaya yapılan yatırımlardan dolayı büyük övgü aldığını vurgulayan Bakan Kurum, "Yapmış olduğumuz işlere baktığınızda millet bahçelerinden, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yine atık su arıtma tesisleri, ki hedefimiz nüfusumuzun tamamına hizmet verecek arıtma tesisleri yapmak. Sıfır atık projemiz var. Dünyaya örnek olacak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendilerin himayelerinde yürüttüğümüz atıkları kaynağında ayrıştırdığımız, organik atıkları kompost haline getirip gübreler yaptığımız ve bu gübreleri yine millet bahçelerinde parklarda kullandığımız çok önemli bir projeyi de yürütüyoruz. Plastik poşetleri ücretli hale getirdik. Kullanımı yüzde 80'e varan oranda azalttık. Plastik poşetlerin doğaya bıraktığı zararı hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla çevreye, denizlerimize ilişkin hassasiyetimiz her partinin üzerindedir" diye konuştu.

'SÖYLENDİĞİ GİBİ 195 BİN AĞAÇ KESİLMEMİŞTİR'

Kaz Dağları ile ilgili de konuşan Bakan Murat Kurum, şöyle dedi:

"Söz konusu alan Kaz Dağları'nda değildir. Kaz Dağları'na 40 kilometre mesafededir. Söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir. 13 bin ağaç kesildiği belirlenmiştir. 13 bin ağaca ilişkin hemen 14 bin fidan dikimi sağlanmıştır ve bu konuda da çevre hassasiyeti dediğim gibi herkesin önündedir. Bu noktada herkesten bu hassasiyetlerinden ötürü de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu hassasiyetleri gözeteceğiz."

'ÇEVREMİZİ KORUMAK İÇİN DERTLİYİZ'

Salda'ya ilişkin kıyı kenar çizgisi içerisinde hiçbir yapılaşma yapmadıklarını vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Doğal güzelliklerimizi koruyoruz. Bakın bugün Eğirdirimize geldik. Eğirdir Gölü'ne ilişkin ne yapabilirizin derdine düşüyoruz. Biz dertliyiz. Çevremizi korumak için dertliyiz. Yeşil alanımızın miktarını artırmak için dertliyiz. Ve bu çalışmaları yapmaya da devam edeceğiz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bu noktada hem sıfır atık projesiyle hem plastik poşetlerin ücretlendirilmesinde hem de çevre konularında her zaman destek olmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum. Salda'ya davet ettik. İnşallah kendisiyle birlikte Salda Gölü'müzü ziyaret edeceğiz. Ve orada gerekli incelemelerimizi yapacağız. Ne kadar güzel bir proje olduğunu bittiğinde tüm dünyaya aktarmış olacağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı binasına hareket etti. Parti binasına yürüyerek geçen Bakan Kurum, yol üzerindeki esnafı da ziyaret etti. Yol kenarında meyve satan kadınlarla konuşan Bakan Kurum, beraberindekilere karadut ikramında bulundu. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Özrü kabahatinden büyük
siyanürle altın çıkarmak hangi ülkelerde serbest.
Dünyadanı bırak kendi ülkesinden haberi yok artık, zaten kaybediyoruz diye her şeyi bıraktılar, kimse çalışmıyor hiç bir şeyle ilgilenmiyorlar... Ülkeyi felakete sürüklüyorlar her geçen gün
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