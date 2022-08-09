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Ceyda Ateş güzellik sırlarını paylaştı! Her evde bulunuyor...

09.08.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

33 yaşındaki güzel oyuncu Ceyda Ateş, Bize Kaldı programına katıldı. Programda sorulan sorulara samimiyetle cevap veren oyuncunun güzelliğine övgüler yağdı. Ceyda ateş güzelliği için yaptığı uygulamaları Bize Kaldı programında anlattı.

Ceyda Ateş güzellik sırlarını paylaştı! Her evde bulunuyor...

Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Ceyda Ateş, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un ''Bize Kaldı'' Youtube kanalına katılarak meslek ve aile yaşamıyla ilgili soruları yanıtladı. Programda eşiyle nasıl tanıştığını ve annelik hayatını da anlatan Ceyda Ateş’in Adını Feriha Koydum dizisinin ardından yıllar geçmesine rağmen yaşlanmaması dikkat çekti. Hâlâ yıllar önceki hali gibi görünmesinin sırrını soran sunuculara doğal ürünler kullandığını belirtti.

TÜRK KAHVESİ VE GÜL SUYU KULLANIYOR

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Günlük hayatında fazla makyaj yapmadığını, özel kremler kullanmayarak peeling olarak türk kahvesini kullandığını, cildini ise gül suyu ile sildiğini söyledi. Evde bal ve avokado kullanarak doğal maskeler hazırladığını belirten Ceyda Ateş iyi bir nemlendirici ve güneş kremini de ihmal etmediğini belirtti. Bunların yanı sıra bol su içtiğini, sağlıklı beslendiğini ve spor yapmayı aksatmadığını söyleyen genç oyuncu ayda bir cilt bakımına gittiğini de söyledi.

CEYDA ATEŞ KİMDİR?

Aslen Orduludur. 5 yaşında Neşe Erberk tarafından düzenlenen çocuk güzellik yarışmasında çocuk güzeli seçildi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. "Gurbet Kadını", "Aşk Oyunu", "Elveda Rumeli" ve "Cennet Mahallesi" gibi dizilerde rol aldı. 2008 yılında Çılgın Dersane Kampta adlı sinema filminde oynadı. Ayrıca Kavak Yelleri dizisine konuk oyuncu olarak girmiş, daha sonra sezon boyunca dizide rol almıştır. Ardından Adını Feriha Koydum adlı dizide rol almıştır. Ferdi Merter'in yazdığı "Tetikçi" oyununda Furkan Palalı ile birlikte yer aldı. Adını Feriha Koydum dizisinden 2. sezonun sonunda ayrılmış ve başrollerini Özgür Çevik'le paylaştığı Evlerden Biri adlı dizide Nursen karakterini canlandırmıştır. Emir'in Yolu adlı televizyon dizisinin 73. bölümünde geri dönmüştür. 2019-2020 yılları arasında yayımlanan Çocuk adlı dizide Şule Karasu karakteri ile başrolünde yer almıştır.

Güzel oyuncu Ceyda Ateş'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar

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