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Ceyda Ateş'ten ikinci çocuk müjdesi!

14.11.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020'de kızı Talia'yı kucağına alan ve Buğra Toplusoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceyda Ateş, ikinci çocuğu düşündüğünü açıkladı.

Ceyda Ateş'ten ikinci çocuk müjdesi!

Ceyda Ateş, 2018’de Buğra Toplusoy ile Amerika’da evlenmiş, Kasım 2020’de kızı Talia’yı Miami’de doğurmuştu.

‘Son Dilek’ filminde rol alan Ceyda önceki akşam Gayrettepe'deki, bir otelde galadaydı.

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"İKİNCİ ÇOCUĞU DÜŞÜNÜYORUZ"

Oyuncu, “Çocuktan sonra bir tık daha olgunlaştım. Annelik mükemmel bir duygu. İkinci çocuğu düşünüyoruz. Talia, kardeşi ile büyüsün istiyoruz” dedi.
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"OLUMLU ETKİ YAPTI"

Ceyda Ateş, “Evliliğinizin mesleki hayatınıza olumsuz bir yanı olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Olumsuz değil, aksine olumlu etki yaptı. En büyük desteğim her zaman eşim.”

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