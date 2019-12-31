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  4. Ceyda Düvenci: Böylesi 101 yılda bir…

Ceyda Düvenci: Böylesi 101 yılda bir…

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:44 | Son Güncelleme

Oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabı üzerinden yeni yıla dair bir paylaşımda bulundu.

Ceyda Düvenci: Böylesi 101 yılda bir…

Ailesiyle birlikte çekilmiş bir karelerini Instagram hesabı üzerinden paylaşan Düvenci altına yazdıklarıyla 2020 yılının tarihsel anlamda ne kadar özel olduğuna dikkat çekti. Sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte bol bol fotoğraf paylaşmaya özen gösteren Ceyda Düvenci şunları yazdı:

ceyda-duvenci-ic

“Biz aşkla, umutla hayallerimize ve 2020’deki güzel günlerimize doğru baktık bu fotoğrafta… hepimizin heyecanla, umutla, aşkla , bereketle ve sağlıkla gelen yepyeni bir yılın olsun bu yıl… 101 yılda bir böylesi yıl 2020 sonra taaa 2121… umarım özelliği gibi özel olur hepimize”

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ceyda düvenci instagram

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