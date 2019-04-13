Ceyda Düvenci Kanada'da aşk tazeledi

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gösteren Düvenci ve Şakrak bu defa da Kanada ziyareti sırasında çektirdikleri bir kare ile dikkatleri üzerine topladı.
‘Aşk’ yazılı bir panonun önünde öpüşürken çekilmiş bir fotoğraflarını hesabından paylaşan Ceyda Düvenci bu kareye ‘Öp beni büyük aşkım’ notunu düştü.
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