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Ceyda Düvenci Kanada'da aşk tazeledi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 13.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

Bundan dört yıl önce sade bir törenle dünya evine giren oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak yurt dışında aşk tazeledi.

Ceyda Düvenci Kanada'da aşk tazeledi

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gösteren Düvenci ve Şakrak bu defa da Kanada ziyareti sırasında çektirdikleri bir kare ile dikkatleri üzerine topladı.

‘Aşk’ yazılı bir panonun önünde öpüşürken çekilmiş bir fotoğraflarını hesabından paylaşan Ceyda Düvenci bu kareye ‘Öp beni büyük aşkım’ notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci Kanada bülent şakrak

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