Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun’un bebekleri Marsel’i karşıladı

Sanat dünyasının dostluk bağları en kuvvetleri isimleri arasında Erkan Kolçak Köstendil ve Bülent Şakrak yerini alıyor. Sık sık bir araya gelen oyuncular ailecek de her fırsatta görüşüyor. Oyuncu Bülent Şakrak’ın eşi Ceyda Düvenci ile Erkan Kolçak Köstendil’in eşi Cansu Tosun arasındaki arkadaşlık hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Köstendil ve Şakrak ailelerinin üyelerinin birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımları ise beğeni rekorları kırıyor. Kendilerini bir aile olarak gören dostlara yeni bir üye daha katıldı. Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun’un oğulları Marsel’in aileye gelişi büyük bir coşkuyla karşılandı.
Sefirin Kızı dizisinde Kahraman Boz karakterine hayat veren Bülent Şakrak bugünlerde amcalık sevincini yaşıyor. Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun’un oğulları Marsel’in hayata gözlerini açtığını Bülent Şakrak sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile duyurdu.
Oyuncu Bülent Şakrak Erkan Kolçak Köstendil ile beraber olduğu bir fotoğrafı paylaşarak altına “Gurur falan değil hissettiğim şey. Başka bir şey. Adı yok, hissi gönlümde saklı. Aslanım benim. Seni ve senden gelen her şeyi çooook seviyorum. Eyvallah” notunu düştü.
Bülent Şakrak Erkan Kolçak Köstendil’in baba olması için yaptığı duygusal paylaşımın ardından Cansu Tosun’u da kutlamayı ihmal etmedi. Cansu Tosun ile olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Bülent Şakrak altına “Ailemin güzel annesi, aslan gelinim benim. Marsel’imin anası, gözümün bebeği… Maşallah sana” açıklamasını ekledi.
Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak gibi minik Marsel’in gelişini sosyal medya hesabından tebrik etti. Ceyda Düvenci Instagram hesabına koyduğu fotoğrafa “Hoş geldin. Sefalar getirdin ailemize, İyi ki geldi” yazısını ekledi.
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