Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun’un bebekleri Marsel’i karşıladı

Sanat dünyasının dostluk bağları en kuvvetleri isimleri arasında Erkan Kolçak Köstendil ve Bülent Şakrak yerini alıyor. Sık sık bir araya gelen oyuncular ailecek de her fırsatta görüşüyor. Oyuncu Bülent Şakrak’ın eşi Ceyda Düvenci ile Erkan Kolçak Köstendil’in eşi Cansu Tosun arasındaki arkadaşlık hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Köstendil ve Şakrak ailelerinin üyelerinin birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımları ise beğeni rekorları kırıyor. Kendilerini bir aile olarak gören dostlara yeni bir üye daha katıldı. Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun’un oğulları Marsel’in aileye gelişi büyük bir coşkuyla karşılandı.

'ASLAN GELİNİM'

Sefirin Kızı dizisinde Kahraman Boz karakterine hayat veren Bülent Şakrak bugünlerde amcalık sevincini yaşıyor. Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun’un oğulları Marsel’in hayata gözlerini açtığını Bülent Şakrak sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile duyurdu.

Oyuncu Bülent Şakrak Erkan Kolçak Köstendil ile beraber olduğu bir fotoğrafı paylaşarak altına “Gurur falan değil hissettiğim şey. Başka bir şey. Adı yok, hissi gönlümde saklı. Aslanım benim. Seni ve senden gelen her şeyi çooook seviyorum. Eyvallah” notunu düştü.