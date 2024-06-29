Ceyda Düvenci yine rahat duramadı... Yeni sevgilisi överken eski kocası Bülent Şakrak'a gönderme yaptı!

Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede bitirdi. Boşanmanın ardından ihanet iddiaları gündeme geldi.

Bülent Şakrak boşanmanın ardından yeni bir ilişkiye yelken açarken Ceyda Düvenci'nin adı da ünlü radyocu Mete Güçlü ile aşk iddialarına karıştı ve çift birlikte görüntülenerek aşklarını ilan ettiler.

O SÖZLERİ PAYLAŞTI

Her fırsatta sosyal medya üzerinden yeni sevgilisine olan aşkını ilan eden Ceyda Düvenci bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti. Düvenci 'Güvenmek sevmekten daha değerli, zamanla anlarsın' sözünü alıntılayıp 'ikisi birden bulununca off oluyormuş' notunu düştü.

ESKİ KOCASINA OLAY GÖNDERME

Ünlü isim bu paylaşımı yeni sevgilisi Güçlü Mete'ye övgü olarak algılanırken eski kocası Bülent Şakrak'a gönderme olarak algılandı. Sosyal medyada ise; 'Ne zaman bitecek laf sokmaları?' gibi yorumlar yapıldı.