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  4. Ceyda Düvenci yine rahat duramadı... Yeni sevgilisi överken eski kocası Bülent Şakrak'a gönderme yaptı!

Ceyda Düvenci yine rahat duramadı... Yeni sevgilisi överken eski kocası Bülent Şakrak'a gönderme yaptı!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.06.2024 08:25
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Son dönemde özel hayatı, verdiği kilolar ve imaj değişiklikleri ile gündemden düşmeyen Ceyda Düvenci bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak'tan boşanarak 8 yıllık evliliğini bitiren Düvenci yeni sevgilisi Güçlü Mete'yi övmeye doyamazken eski kocası Bülent Şakrak'a olay bir gönderme yaptı. Düvenci'nin o sözleri kısa sürede gündem oldu.

Ceyda Düvenci yine rahat duramadı... Yeni sevgilisi överken eski kocası Bülent Şakrak'a gönderme yaptı!

Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede bitirdi. Boşanmanın ardından ihanet iddiaları gündeme geldi.

Bülent Şakrak boşanmanın ardından yeni bir ilişkiye yelken açarken Ceyda Düvenci'nin adı da ünlü radyocu Mete Güçlü ile aşk iddialarına karıştı ve çift birlikte görüntülenerek aşklarını ilan ettiler.

Ceyda Düvenci BÜLENT ŞAKRAK

O SÖZLERİ PAYLAŞTI

Her fırsatta sosyal medya üzerinden yeni sevgilisine olan aşkını ilan eden Ceyda Düvenci bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti. Düvenci 'Güvenmek sevmekten daha değerli, zamanla anlarsın' sözünü alıntılayıp 'ikisi birden bulununca off oluyormuş' notunu düştü.

ceydaaa

ESKİ KOCASINA OLAY GÖNDERME

Ünlü isim bu paylaşımı yeni sevgilisi Güçlü Mete'ye övgü olarak algılanırken eski kocası Bülent Şakrak'a gönderme olarak algılandı. Sosyal medyada ise; 'Ne zaman bitecek laf sokmaları?' gibi yorumlar yapıldı.

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Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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