Ceyhun Fersoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Masterchef ünlüler konuğu Ceyhun Fersoy'un hayatı ve biyografisi!

Ceyhun Fersoy'un bugün MasterChef'te nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Birçok kişi ünlü oyuncu hakkında interntte araştırma yapıyor. Peki, Ceyhun Fersoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu Masterchef ünlüler programının konuğu Ceyhun Fersoy hakkında merak edilenler...

CEYHUN FERSOY KİMDİR?

Ceyhun Fersoy, 10 Nisan 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Ceyhun Fersoy ilk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da tamamladı.

MASTERCHEF ÜNLÜLER KONUĞU CEYHUN FERSOY'UN OYUNCULUK KARİYERİ

2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan genç oyuncu, rol aldığı BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisindeki performansıyla beğeni topladı. Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Çocuklar Duymasın'da rol aldı.

Son olarak, Seksenler dizisinde oynadı. Ayrıca Şoray Uzun'la beraber 2012 Avrupa Kupası maçları sırasında TRT 1'de Saha Dışı isimli komedi programını hazırlayıp sunmuştur. Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile evlenmiştir.

