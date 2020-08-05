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Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner’den apaçi dansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 21:27 | Son Güncelleme

Magazin dünyasının renkli çiftlerinden Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, Seksenler dizisinin setinde başlayan aşklarını nikah masasına taşımış ve mutluluklarını taçlandırmıştı. Çift, yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile de kendilerinden söz ettirmeyi başarıyor.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve özellikle karantina döneminde yaptıkları paylaşımlarla beğeni toplayan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, normalleşme süreci ile birlikte tatile çıkmışlardı.

Evde uzun süre kaldıkları için tatilin tadını doya doya çıkartan ikili gittikleri yerlerden yaptıkları paylaşımlarla sevenlerini mutlu ediyor.

İkili son olarak konakladıkları otelin plajında dans ederken görüldükleri bir videolarını ‘Apaçi dansımız yayında’ notuyla paylaştı.

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