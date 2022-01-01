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Ceylan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Tabutuna sarılıp ağladı

01.01.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ceylan'ın babası Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Ahmet Avcı'nın cenazesi Büyükçekmece'de kılınan namazın ardından defnedildi. Baba acısıyla sarsılan Ceylan, babasının tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Ceylan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Tabutuna sarılıp ağladı

Şarkıcı Ceylan'ın babası Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Ahmet Avcı’nın cenazesi Büyükçekmece’de kılınan namazın ardından defnedildi.

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Şarkıcı Ceylan Avcı’nın babası Ahmet Avcı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

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Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üzüntüsünü "Canımızı, babamızı kaybettik, başımız sağ olsun" sözleriyle dile getirdi. Ahmet Avcı, Büyükçekmece Kuba Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına şarkıcı Ceylan, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Ceylan, babasının tabutu başında uzun süre ağladı. Kılınan namazın ardından Ahmet Avcı’nın cenazesi Büyükçekmece Tüyap Mezarlığına defnedildi.

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