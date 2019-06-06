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Ceylan'ın son hali sosyal medyanın gündeminde...

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2019 11:02 | Son Güncelleme

Türkücü Ceylan’ın yeni paylaşımına beğeni ve yorum yağdı! Son hali Elçin Sangu'ya benzetilen Ceylan'ın son paylaşımına bazı takipçileri “Bu ne güzellik” derken bazıları da “photoshop’u abartmışsın" dedi.

Ceylan'ın son hali sosyal medyanın gündeminde...

Bir zamanlar 'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı, son sosyal medya paylaşımıyla konuşuluyor.

Ünlü şarkıcı son halini gösteren bir selfie pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Yüzünde estetik operasyon olan Ceylan bir de pozuna photoshop tekniğiyle rötuş yapınca hayranları da yorum yağdırdı.

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İşin ilginci Ceylan'ın bu görüntüsünün ilk bakışta başka ünlüler sanılmasıydı. Bazı takipçileri Zuhal Topal'a benzediğini söylerken bazıları Hadise'ye bazıları da Günel'e benzediğini söyledi.

Ceylan daha önce de Elçin Sangu'ya benzetilmiş ve bu benzetme karşısında sessiz kalmamıştı. Ceylan Sangu'ya benzemek için çaba sarf etmediğini söylemişti.


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