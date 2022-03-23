Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında ve nereli? Evli mi?

Henüz 10 yaşındayken müzik dünyasına giriş yapan Ceylan o dönemde tanındı. 1983'te katıldığı müzik yarışmasını kazanan Ceylan'ın çocukluğu Almanya'da geçti. 1984'te ailesi ile Türkiye’ye döndü ve 10 yaşında ilk albümünü yaptı. Bunun ardından “Küçük Ceylan” olarak tanıdı. İşte Ceylan hakkında detaylar...

CEYLAN KİMDİR?

26 Haziran 1974 İstanbul doğumlu Ceylan 1986'da çıkardığı üçüncü albüm ile 1.300.000 satış yaptı. Kral TV tarafından 1999 yılı ve 2001 yılında iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçildi. 2005'de çıkardığı “Ah Gönlüm” isimli albüm ile Mü-yap tarafından altın plak aldı. Albüm çalışmalarının yanı sıra sinema dünyasında da rol aldı.

1991'de halasının oğlu Erhan Bozkurt ile Almanya'da evlendi. Ancak bu evlilik uzun sürmedi. Ünlü şarkıcı Ceylan'ın bu evlilikten 'Melodi' adında kızı bulunuyor. Ceylan, ikinci evliliğini İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile 2000'de yaptı. Ancak bu evlilik 2002'de sona erdi. Üçüncü evliliğini ise 2006'da, türkücü Murat Kurşun ile yaptı ve bu evlilik 1 yıldan az sürdü. 20 Eylül 2011'de iş adamı Güncal Tanören ile evlendi ve bu evlilik 2012'de sona erdi.



