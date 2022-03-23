MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında ve nereli? Evli mi?

Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında ve nereli? Evli mi?

23.03.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programına konuk olan Ceylan'ın hayatı araştırılıyor. Ceylan halk müziği sanatçısıdır. Tam adı Ceylan Avcı'dır, ailesi Tunceli kökenlidir. Ünlü şarkıcı müzik dünyasına ilk adımını küçük yaşlarda atmıştır. İşte ayrıntılar...

Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında ve nereli? Evli mi?

Henüz 10 yaşındayken müzik dünyasına giriş yapan Ceylan o dönemde tanındı. 1983'te katıldığı müzik yarışmasını kazanan Ceylan'ın çocukluğu Almanya'da geçti. 1984'te ailesi ile Türkiye’ye döndü ve 10 yaşında ilk albümünü yaptı. Bunun ardından “Küçük Ceylan” olarak tanıdı. İşte Ceylan hakkında detaylar...

Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında ve nereli? Evli mi?

CEYLAN KİMDİR?

26 Haziran 1974 İstanbul doğumlu Ceylan 1986'da çıkardığı üçüncü albüm ile 1.300.000 satış yaptı. Kral TV tarafından 1999 yılı ve 2001 yılında iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçildi. 2005'de çıkardığı “Ah Gönlüm” isimli albüm ile Mü-yap tarafından altın plak aldı. Albüm çalışmalarının yanı sıra sinema dünyasında da rol aldı.

1991'de halasının oğlu Erhan Bozkurt ile Almanya'da evlendi. Ancak bu evlilik uzun sürmedi. Ünlü şarkıcı Ceylan'ın bu evlilikten 'Melodi' adında kızı bulunuyor. Ceylan, ikinci evliliğini İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile 2000'de yaptı. Ancak bu evlilik 2002'de sona erdi. Üçüncü evliliğini ise 2006'da, türkücü Murat Kurşun ile yaptı ve bu evlilik 1 yıldan az sürdü. 20 Eylül 2011'de iş adamı Güncal Tanören ile evlendi ve bu evlilik 2012'de sona erdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Latif Doğan kimdir? Latif Doğan kimdir?
Sarışın kadınla yakalandı! Sözleri sunucuları kızdırdıSarışın kadınla yakalandı! Sözleri sunucuları kızdırdı
TV8'den kovulmuştu! Acun Ilıcalı'ya olay göndermeTV8'den kovulmuştu! Acun Ilıcalı'ya olay gönderme
Anahtar Kelimeler:
İbo Show
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...

16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...

Rusların yeni hedefi Polonya! "Nasıl bombalarız?" tartışması...

Rusların yeni hedefi Polonya! "Nasıl bombalarız?" tartışması...

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...

Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...

Zam yarışı devam ediyor! Şeker fiyatları 290 liradan 700 liraya çıktı

Zam yarışı devam ediyor! Şeker fiyatları 290 liradan 700 liraya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.