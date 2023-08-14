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Cezaevi nasıl yazılır? Cezaevi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

13.08.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir birleşik sözcüğün Türkçe yazım kurallarına uygun olan yazılışı hakkında bilgi verilirken bu ifadenin hangi kelimelerden oluştuğu dikkate alınmalıdır. Cezaevi sözcüğü de birleşik yapıda olduğu için TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'nda nasıl yazılması gerektiği belirtilen ifadelerdendir. Bu birleşik kelimenin ikinci sözcüğü olan ev göz önünde bulundurularak doğru cezaevi yazımı açıklanabilir. Cezaevi TDK'ye göre nasıl yazılır?

Cezaevi TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'ndaki ilgili açıklamaya göre nasıl yazılması gerektiği belirtilebilen birleşik kelimelerdendir. Bu birleşik kelimenin yazılı dildeki doğru kullanımı hakkında bilgi aktarılırken ev sözcüğüyle ilgili olan kurala değinilmesi gerekir. Cezaevi sözcüğünün doğru yazılışını araştıran kişilere açıklama yapıldıktan sonra ise bu kelimenin yer aldığı örnek cümleler kurulabilir. Bu sayede cezaevi sözcüğünün Türkçe yazım kuralları ihlal edilmeden kullanılması mümkün hale gelir.

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Cezaevi nasıl yazılır?

Bir isim sözcüğü olan cezaevi, ceza ve ev kelimelerinin bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulmuştur. İki ayrı kelimeden oluşan bu birleşik sözcüğün ikinci kelimesi olan ev -i eki almıştır. Bu sözcüğün doğru yazılışı üzerine bilgi edinilmesi için de TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'nun ilgili kategorisi incelenmelidir. TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'nun bitişik olarak yazılan birleşik sözcükler kategorisinde ev sözcüğüyle oluşturulan kelimelere değinilir. Bu kategoride belirtilen kurala göre ev sözcüğüyle oluşturulan birleşik kelimelerin bitişik şekilde yazılması gerekir.

Aktarılan bu bilgiler doğrultusunda "Cezaevi bitişik mi yazılır?" sorusunun doğru yanıtı "evet" olarak öne çıkar. Yani TDK tarafından birleşik kelimelere yönelik olarak sunulan bilgilere göre doğru ve yanlış olan cezaevi yazımı aşağıdaki gibidir:

  • Cezaevi (doğru yazılışı)
  • Ceza evi (yanlış yazılışı)
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Cezaevi ayrı mı yazılır?

Ceza ve ev kelimelerinin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan cezaevi sözcüğü birleşik yapıdadır. Bu sözcüğün TDK'ye göre nasıl yazıldığı ise ikinci kelimesi olan ev ile ilgili kurala göre belirlenmiştir. Ev sözcüğü ile oluşturulan birleşik kelimelerin bitişik olarak yazılması gerektiğinden ötürü cezaevi ayrı şekilde kullanılmamalıdır. Cezaevi doğru yazılışının pekiştirilmesi için incelenebilen örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Ankara ilinde yer alan Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ziyaret eden turistlerin her biri bu mekandan son derece etkilenmiş gibiydi.
  • Birleşik kelimelere örnek olan cezaevinin eş anlamlıları arasında tekke, kodes ve mahbes yer alır.
  • İsim türündeki bir sözcük olan cezaevi kısaca hükümlülerin cezalarını çekmek için tutuldukları yapı olarak tanımlanabilir.
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