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Bu ne nasıl yazılır? Bu ne ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

13.08.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir durumu, olayı ya da nesneyi sorgularken kullanılan bu ne sözcükleri soru cümlesi oluşturur. Bahsedilen bu sözcüklerin birlikte kullanıldığı zaman bitişik mi ayrı mı yazılması gerektiği ise kolaylıkla açıklanabilir. Bu konuda açıklama yapılmasıyla birlikte incelenen sözcüklerin bir arada yer aldığı cümlelerin sıralanması ise oldukça önemlidir. Çünkü bu sayede ele alınan soru cümlesinin hem yazım hem de imla kurallarına uygun olarak kullanılması mümkün olur.

Bu ve ne sözcükleri bir araya geldiği zaman bir soru tümcesi oluşturur. Söz edilen soru tümcesinin nasıl yazılması gerektiği ise bazı durumlarda karıştırılabilir. Özellikle bu kelimelerin cümle içerisinde farklı sözcüklerle birlikte kullanıldığında bitişik mi ayrı mı yazılması gerektiği sıklıkla sorgulanır. Dolayısıyla "Bu ne TDK kapsamındaki kurallara göre nasıl yazılmalıdır?" diyenler için açıklayıcı bilgilere yer verilmelidir. Buna ek olarak bu ne sözcüklerinin doğru kullanımlarının anlaşılması için söz edilen kelimelerin yer aldığı cümle örneklerinin sıralanmasında fayda vardır.

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Bu ne nasıl yazılır?

Günlük konuşmalarda bir nesneyi, olayı veya durumu sorgularken "Bu ne?" soru tümcesi kullanılır. Bu açıklamadan anlaşıldığı üzere bu ne sözcükleri bir arada kullanılarak bir soru cümlesi oluşturur. Yani bu sözcükler bir birleşik kelime ya da ikileme olarak ele alınmamalıdır. Buna rağmen bu ne doğru yazılışı pek çok kişi tarafından karıştırılır. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan bu cümleye yazılı metinlerde yanlış olarak yer verildiği görülebilir.

"Bu ne ayrı mı yazılır?" diyenlere aktarılması gereken doğru yanıt "evet" olarak belirtilmelidir. Buna ek olarak söz edilen sorunun yazım ve imla kurallarına uygun olarak kullanılması için bu ne sözcüklerinden sonra farklı bir kelime gelmediği takdirde soru işaretine yer verilmelidir. Türkçe yazım kurallarını ihlal etmemek isteyen kişiler için doğru olan bu ne yazımı ile söz edilen sözcüklerin yanlış kullanımı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Bu ne (doğru yazılışı)
  • Bune (yanlış yazılışı)
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Bu ne bitişik mi yazılır?

Bir şeyin ne olduğu sorgulanırken kullanılan bu ne ifadesi bir soru cümlesidir. Dolayısıyla bu ne sorusunun doğru yazılışı ayrı olacak ve söz edilen sözcüklerden sonra soru işareti kullanılacak şekildedir. Ancak bu ne sözcüklerinden sonra cümleye devam edileceği zaman sıralanan kelimelerin hemen ardından soru işareti kullanılmasına gerek yoktur. Bu sözcüğü ile ne soru zamirinin bir arada kullanıldığı cümle örnekleri aşağıdaki gibidir:

  • Eve girdiği zaman dağınıklığı gören Burçin büyük bir şaşkınlık içerisinde "Bu ne?" dedi.
  • Beni yanlış anlama ama bu ne böyle?
  • Yazarın hayat verdiği karakterin yinelediği sözler incelendiği zaman "Bu ne yahu!" öne çıkıyor.
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