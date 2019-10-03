Mynet Trend

Cezaevindeki Kolombiyalı politikacıdan film gibi kaçış

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 03.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

Seçimlere hile karıştırmaktan 15 yıl ceza alan Kolombiyalı politikacı Aida Merlano, dişçi randevusu bahanesiyle cezaevinden izinli çıktı.

Dişçiden kaçışı ise film sahnelerini aratmadı. Yanındaki gardiyanın odada olmadığı sırada dişçinin camından ip sarkıtıp kaçan Merlano, aşağıda kendisini bekleyen motosiklete binerek kayıplara karıştı.
Olay, başkent Bogota'da meydana geldi.

Geçtiğimiz ay, 2018 seçimlerinde hile yaptığı ve parayla oy satın aldığı suçlamalarıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılan 43 yaşındaki eski senatör Aida Merlano, tutulduğu cezaevinden izin alarak gardiyanla birlikte dişçiye gitti.

aida_merlano-1170x585

Gardiyanın odadan çıkmasıyla dişçinin camından kırmızı bir ip sarkıtan Merlano, ip yardımıyla aşağıya inerek kendisini bekleyen motosiklete bindi ve ortadan kayboldu.

Merlano'nun yakalanması için geniş çapta operasyon başlatıldı.

Kolombiya Adalet Bakanı Margarita Cabello, Merlano'nun firar etmesinin güvenlik zafiyeti olduğunu açıklarken, suçlunun doktora gitmesine izin veren cezaevi müdürünün görevden alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı aynı zamanda, Kolombiya hapishane sisteminin başında bulunan William Ruize de istifa çağrısı yaptı.

Firari Merlano'nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgi verene 50 milyon peso (82 bin TL) ödül verileceği bildirildi.

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Türkiye'de görüntülendi! En tehlikeli 9 örümcekten birisiTürkiye'de görüntülendi! En tehlikeli 9 örümcekten birisi
İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladıİnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kolombiya politikacı tutuklu KAÇMAK cezaevi dişçi Motosiklet

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli rüzgar ve yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli rüzgar ve yağmur geliyor

Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosu! Yok böyle maç

Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosu! Yok böyle maç

İstanbul'da heyecanlandıran olay!

İstanbul'da heyecanlandıran olay!

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlginç görüntü! Dakikalarca sürdü

İlginç görüntü! Dakikalarca sürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Onu görür görmez durdu!

Onu görür görmez durdu!

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en küçük kedisi! Sadece 41 santimetreye kadar büyüyebiliyor

Dünyanın en küçüğü! Sadece 41 santimetreye kadar büyüyebiliyor

Türkiye'de görüntülendi! En tehlikeli 9 örümcekten birisi

Türkiye'de görüntülendi! En tehlikeli 9 örümcekten birisi

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

Yine sosyal medya yine tuhaf bir akım: Göğüs kavrama pozu!

Yine sosyal medya yine tuhaf bir akım: Göğüs kavrama pozu!

Dünyanın en ölümcül mantarlarından biri tespit edildi!

Dünyanın en ölümcül mantarlarından biri tespit edildi!

Sel bölgesini gezen milletvekili suya düştü

Sel bölgesini gezen milletvekili suya düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.