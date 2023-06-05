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Cezaevinden çıkıp karısını öldürdü! Müge Anlı isyan etti! "Annesinin kanı yerde kalmasın diye..."

05.06.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, 24 yaşındaki Seda Hanım'ın çocukken yaşadığı olayların üstesinden gelebilmek için başvurduğunu belirtip genç kızın, annesinin katili olan babasını aradığını vurguladı. Bundan yıllar önce cezaevinden çıkan cani baba 3 kızının önünde barışma teklifini kabul etmeyen eşini öldürüp kayıplara karıştı. Müge Anlı, "Seda, annesinin kanı yerde kalmasın diye burada" diyerek yaşanan acı olayı aktardı.

Cezaevinden çıkıp karısını öldürdü! Müge Anlı isyan etti! "Annesinin kanı yerde kalmasın diye..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Seda Hanım'ın hayat hikayesi izleyenleri derinden sarstı. Seda'nın 2 kız kardeşi daha olduğunu belirten Müge Anlı, "Baba Duran Akkuzu cezaevinde, o sırada anne Hatice Sarıkaya çocuklarına bakıyor. Baba 12 yıl cezaevinde yattıktan sonra eve geri dönüyor. Anne de artık eline çiçeklerle gelen kocasını istemiyor ve Hatice Sarıkaya ne yazık ki çocuklarının gözü önünde eşi tarafından öldürülüyor. Bundan 10 yıl öncesini düşünün hepsi küçükler. Biri 12, Seda 14, ablaları 16 yaşında. 3 kız çocuğu anneleri, babaları tarafından öldürülünce darmadağın ortada kalıyor. Baba da 10 yıldır kayıp olarak aranıyor. Seda bugün burada, annesinin kanı yerde kalmasın, babası ortaya çıksın diye bizimle beraber. " ifadelerini kullandı.

"ANNENİN KATİLİNİ BULMAK İÇİN BURAYA GELMEN BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Müge Anlı, baba tarafının uyarısını da canlı yayında dile getirdi. Seda Hanım'ın açıklamasına göre akrabaları; "Baban ortaya çıkarsa size de zarar verir" diyerek onları korkuttu.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, yaptığı açıklamada "Annenin katilini bulmak için aramızda olman beni çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

ESKİ EŞİNİN HAYATINI SÖNDÜRDÜ

Nevşehir'de meydana gelen olayın ayrıntıları da canlı yayında paylaşıldı.

"ANNEMİN BOĞAZINI KESİK BİR ŞEKİLKDE GÖRDÜM"

Genç kız Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibine yaptığı açıklamada o günü şu sözlerle anlattı:

"Bir çığlık sesi duydum. Yukarı çıktığımda annemin boğazını kesik bir şekilde gördüm"

Programda boşanıp Nevşehir, Ürgüp'e yerleşen Hatice Sarıkaya'nın 26 Nisan 2013'te barışmak için kapısına gelen kocası tarafından öldürüldüğü aktarıldı.

"BİZE YAŞATTIKLARININ CEZASINI ÇEKSİN"

Babasından Duran Akkuzu diye bahseden acılı evlat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Duran Akkuzu'nun annemi öldürdüğünü gözlerimle gördüm. Şahit oldum. Babam o gün, bugündür firar. Ben artık annemi rüyamda görüyorum. Vicdan azabı çekiyorum. İnsan katil babasını arar mı? Ben arıyorum. Bize yaşattıklarının cezasını çeksin!"

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"BANA KATİLİN ÇOCUĞU DİYORLAR AMA ÖLDÜRÜLEN BENİM ANNEM!"

Yaşadığı acıyı ifade eden Seda Hanım o süreci şu sözlerle anlattı:

"Bana katilin çocuğu diyorlar ama öldürülen benim annem. Hiçbir kadın bunu hak etmiyor. Keşke ölmeseydi! Bulunmasını ve cezasını çekmesini istiyorum. Bundan sonra babamı elleri kelepçeli görmek istiyorum"

ANNESİNİN RESMİNİ KOLUNA DÖVME YAPTIRDI

Müge Anlı'nın yaşanan olayı anlatırken duygulandığı görüldü. Annesinin resmini koluna dövme yaptıran genç kızın dramı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini ağlattı.

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