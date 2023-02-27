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Cezaevinden yeni çıktı, dehşeti yaşattı! Yere yatırdığı kişiyi kulağından bıçakladı

27.02.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler ilçesinde cezeavinden yeni çıkan eli bıçaklı saldırgan, sokak ortasında yere yatırdığı adama dehşeti yaşattı. Saldırdığı kişiyi önce yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan şahıs, daha sonra ise yerde acı içinde kıvranan adamın kulağına bıçak sapladı. Olayın görüntüleri adeta kan dondurdu. Aldığı darbelerle ağır yaralanan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Cezaevinden yeni çıktı, dehşeti yaşattı! Yere yatırdığı kişiyi kulağından bıçakladı

Aydın'daki korkunç olay akşam saatlerinde Efeler ilçe merkezi Orta Mahalle 203. Sokak'ta meydana geldi. T.E. isimli şahıs, A.Y. isimli şahsı kaldırımın kenarına yatırıp yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

"NE YAPIYORSUN SEN?"

Yaşanan vahşeti görenlerin bağrışması ve 'Ne yapıyorsun sen?' diye seslenmesi üzerine A.Y.'nin başından kalkan T.E., kısa bir süre sonra tekrar yanına geldiği şahsın bu defa kulağına bıçak sapladı. Yaşananlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

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31 SUÇTAN SABIKALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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Olaydan sonra operasyon başlatan Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli T.E.'nin uyuşturucu maddeden adam yaralama olayına kadar pek çok suçtan 31 ayrı sabıka dosyasının bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi. Olayda yaralanan A.Y.'nin de uyuşturucu ve diğer suçlar olmak üzere çeşitli sabıkalarının bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma ve tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. (İHA)

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Aydın bıçaklı saldırı

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