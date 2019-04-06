Mynet Trend

Cezaevindeyken seçilen muhtar hakkında flaş karar

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 06.04.2019 12:44 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinin kırsal Çamyayla Mahallesi muhtar adayı olduğu sırada 'tarihi eser kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklanan Ali Uysal, 3 adayın yer aldığı seçim yarışından başarıyla çıktı. Ali Uysal, avukatının yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi. Avukat Ruhi Ilgaz, müvekkilinin suç vasfının değişme ihtimali olmasından dolayı tahliye edildiğini, pazartesi günü mazbatasını alıp göreve başlayabileceğini söyledi.

Cezaevindeyken seçilen muhtar hakkında flaş karar

Çamyayla Mahallesi'nin muhtarı Ali Uysal, 31 Mart'taki yerel seçimler için tekrar aday oldu. Uysal, geçen 10 Mart'ta, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu kapsamında tutuklandı. Cezaevinde bulunan Ali Uysal, 3 adayın yarıştığı Çamyayla Mahallesi'ndeki muhtarlık seçiminde 126 oy alıp bir dönem daha muhtarlığa seçildi. Diğer adaylar Mehmet Kılınç'a sandıktan 108, Hayati Dağlı'ya ise 75 oy çıktı.

TAHLİYE EDİLDİ

Seçim süreci devam ederken hakkında iddianame hazırlanan Ali Uysal için 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Seçimin hemen ardından Ali Uysal'nın tutukluluğunun kaldırılması için mahkemeye başvuruldu. İtirazı değerlendiren Ödemiş 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Ali Uysal hakkındaki suç vasfının değişme ihtimaline karşı, tahliyesine karar verdi. Avukat Ruhi Ilgaz, müvekkilinin tahliye edilmesinden sonra pazartesi günü mazbatasını alıp göreve başlayabileceğini söyledi.

(DHA)

PARTNER16 yıl sonra son noktayı koydular16 yıl sonra son noktayı koydular
Diyarbakır'da Roma dönemine ait 180 sikke ele geçirildiDiyarbakır'da Roma dönemine ait 180 sikke ele geçirildi
Türksat'tan flaş açıklama! 'Yayınları sonlandırıldı' Türksat'tan flaş açıklama! 'Yayınları sonlandırıldı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim yerel seçim

En Çok Okunan Trend Haberler

Kayseri'de 'eş değiştirme' operasyonu!

Kayseri'de 'eş değiştirme' operasyonu!

Kızını istismar eden babaya 30 yıl hapis

Kızını istismar eden babaya 30 yıl hapis

Fazıl Say'dan dikkat çeken İmamoğlu yorumu

Fazıl Say'dan dikkat çeken İmamoğlu yorumu

Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı

Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Futbolcu taraftara cinsel organını gösterdi!

Futbolcu taraftara cinsel organını gösterdi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da Roma dönemine ait 180 sikke ele geçirildi

Diyarbakır'da Roma dönemine ait 180 sikke ele geçirildi

Cem TV kapatıldı mı? Türksat'tan açıklama geldi

Türksat'tan flaş açıklama! 'Yayınları sonlandırıldı'

Eskişehir sınırlarında ilk kez Karaca görüldü

İlk kez görüldü! Tel örgülere takılarak şok geçirdi

Evinin bir odasını, çok sevdiği otomobiline ayırdı

Görenler şaşkına dönüyor! 'Kıyamıyorum'

Kralın mezar taşını satarken yakalandılar

Tarihi vurgun önlendi! Öyle bir isme yapılmış ki...

5 bin parça taşla Erdoğan'ın mozaik portresini yapacaklar

5 bin parça taşla Erdoğan'ın mozaik portresini yapacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.