Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın köşkü ortaya çıktı! Osmanlı döneminden parçalar bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait olduğu belirlenen köşk ve çiftlik kalıntılarında yürütülen kazı çalışmalarında yapı kompleksine ait duvarlar, avlu ve müştemilat bölümleri açığa çıkarıldı.

Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın köşkü ortaya çıktı! Osmanlı döneminden parçalar bulundu

Ezine ilçesinde, Üvecik, Yeniköy ve Mahmudiye köyleri arasında Batak Ovası'na hakim bir konumda bulunan Cezayirli Gazi Hasan Paşa Köşkü'ne ait köşk ve çiftlik kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor. Bilimsel sorumluluğunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Uysal'ın yürüttüğü, Troya Müzesi uzmanlarından oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmaları, Çanakkale Valiliği'nin destekleriyle kasım ayı başında başlatıldı. Restorasyona yönelik kazı ve temizlik çalışmalarında, köşkün halihazırda korunmuş olan gözetleme kulesinin güneyinde yer alan plankarelerde kazı faaliyetleri sürdürülüyor.

Cezayirli Gazi Hasan Paşa nın köşkü ortaya çıktı! Osmanlı döneminden parçalar bulundu 1

Yapılan çalışmalarda yapı kompleksine ait duvarlar, doğuda yer alan çevre duvarının tamamı ile kule önünde bulunan tonozlu yapı açığa çıkarıldı. Kazılarda ayrıca mekanlar, taş döşeli yürüme yolları, Osmanlı dönemine ait seramik parçaları, demir aksamlar, ithal seramikler, sikkeler, Maydos tuğlaları ve devşirme mimari parçalar ortaya çıkarıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Toraman, kazı çalışmaları hakkında Prof. Dr. Ali Osman Uysal'dan bilgi aldı.

Cezayirli Gazi Hasan Paşa nın köşkü ortaya çıktı! Osmanlı döneminden parçalar bulundu 2

'GELECEK NESİLLERE AKTARMAK SORUMLULUĞUMUZ'

Osmanlı'nın son dönem kaptan-ı deryalarından Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın bölgeyle yakından ilgilendiğini belirten Vali Toraman, "Zamanın yıpratıcı etkisi ve ilgisizlik nedeniyle bu kompleks yapı tahrip olmuş. Elimizdeki en önemli parça kule ya da köşk olarak tabir edilen yapı. Bu eserleri korumak, ihya etmek ve gelecek nesillere aktarmak sorumluluğumuz. Bu kapsamda, külliyenin yalnızca kuleden ibaret olmadığını dikkate alarak kazı çalışması başlattık" dedi.

Cezayirli Gazi Hasan Paşa nın köşkü ortaya çıktı! Osmanlı döneminden parçalar bulundu 3

'DAHA KAZILACAK ALANLAR VAR'

Kazıların Troya Müzesi Müdürlüğü nezaretinde yürütüldüğünü ifade eden Vali Toraman, "Bu sene köşkün etrafında yoğun bir çalışma yapıldı. Çiftliğin avlusu ve müştemilatları açığa çıkarıldı. Daha kazılacak alanlar var. Önümüzdeki yıl çalışmaları sürdürmeyi planlıyoruz. Çanakkale'nin Türk denizcilik tarihine katkısının bir göstergesi olan bu eseri korumak ve gelecek nesillere aktarmak görevimizdir" diye konuştu.(DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İdam edilen mahkum son akşamında bu yemekleri istediİdam edilen mahkum son akşamında bu yemekleri istedi
Cuma vaazında korku dolu anlar: Camiye pitbull girdi!Cuma vaazında korku dolu anlar: Camiye pitbull girdi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.