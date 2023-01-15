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Chaby Han kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenomen Chaby Survivor'da!

15.01.2023 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chaby Han bu akşam başlayacak olan Survivor 2023 kadrosundaki yarışmacılardan biri. Yarışma saatinin yaklaşmasıyla Chaby Han ile ilgili araştırmalar da sıklık kazandı. Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan yarışmacı Survivor'a neşe katacak gibi görünüyor. Peki Chaby Han kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte yarışmacı ile ilgili detaylar...

Chaby Han kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenomen Chaby Survivor'da!

Chaby Han Survivor 2023 fenomenler takımında yarışacak yarışmacılardan biri. Youtuber ve Twitter fenomeni olan Chaby halk tarafından oldukça sevilen bir kişi. Özellikle Youtube kanalındaki videolarıyla oldukça Gündem olan yarışmacının Survivor performansı nasıl olacak merak ediliyor. Peki Chaby Han kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor yarışmacısının merak edilen hayatı...

CHABY HAN KİMDİR?

Chaby Han 15 Haziran 1992 doğumludur. Güney Koreli'dir. Şu an 31 yaşında olan Güney Koreli fenomen Chaby Han lise çağlarından beri Türkiye'de yaşıyor. Babasının mesleği nedeniyle Türkiye'ye yerşelen Han ailesi ülkemizi oldukça sevdiklerini ve hiç gitmek istemediklerini her fırsatta belirtiyor.

Chaby Han kimdir, kaç yaşında ve nereli? Chaby Han Survivor'da yarışacak!

Chaby'nin bir de Doyeb adında bir kardeşi bulunuyor. Gitar çalıp şarkı söyleyen Doyeb Han, zamanında O Ses Türkiye'ye de katılmıştı.

CHABY HAN O SES

Eşi Gülce ile uzun zaman bir birliktelik yaşamış ve Geçtiğimiz temmuz ayında evlenmişlerdir.

chaby hann

ELİN OĞLU VE 3 YABANCI 1 TÜRK

Survivor yarışmacısı Chaby Han esas olarak Atv'de yayınlanan Elin Oğlu programıyla üne kavuştu. Sempatik halleriyle dikkat çeken Chaby, o programdan sonra önce Twitter'da daha sonra da Youtube'da fenomen oldu.

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Twitter fenomenliğinin yanı sıra Youtube kanalıyla dikkatleri çeken Chaby, JJ Moriasi, Luis Stotesbery ve Michele Cedolin ile birlikte 3 Yabancı 1 Türk isimli programı uzun süre devam ettirdi.

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3Y1T Youtube programı o kadar çok sevildi ki bir dönem sosyal medyada pazar günlerinin vazgeçilmezi konumuna gelmişti. Kendi ülkelerinde olanlarla Türkiye'dekileri karşılaştıran dörtlü, izleyicilere keyifli anlar yaşatıyordu. Daha sonra iş yoğunlukları nedeniyle program yavaş yavaş sona erdi.

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