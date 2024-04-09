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  4. Challengers rolü ile gündemdeydi! Zendaya kombiniyle yine şaşırttı! İlginç ayakkabıları dikkat çekti

Challengers rolü ile gündemdeydi! Zendaya kombiniyle yine şaşırttı! İlginç ayakkabıları dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.04.2024 09:09
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Euphoria'nın yıldızı Zendaya, bir aşk üçgeninin konu edinildiği Challengers filmiyle adından söz ettiriyor. Challengers filminin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz Zendaya, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü yıldız şimdi de filmin basın toplantısındaki tarzı ile dikkat çekti. İlginç ayakkabıları herkesi şaşırttı.

Challengers rolü ile gündemdeydi! Zendaya kombiniyle yine şaşırttı! İlginç ayakkabıları dikkat çekti

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Zendaya, Euphoria dizisindeki rolüyle tanınıyor. Başarılı oyuncu son dönemde bir aşk üçgeninin konu edinildiği Challengers filmiyle adından söz ettiriyor.

Her giydiği olay olan Zendaya bu defa Challengers filminin basın toplantısındaki tarzıyla dikkat çekti.

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Beyaz derin göğüs dekolteli bir elbise giyen Zendaya kombinini beyaz tenis topu detaylı ayakkabıları ile kombinledi. Ünlü ismin ilginç ayakkabıları sosyal medyada gündem oldu.

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YORUM YAĞDI

Güzel oyuncuya bazı kullanıcılar; 'Çok saçma', 'Hiç olmamış' gibi olumsuz eleştiriler yaparken bazı kullanıcılar da 'Bu kadın ne yapsa yakışıyor' gibi yorumlar yaptılar.

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Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı film, tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncunun hikayesini konu ediniyor.

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Zendaya sosyal medya Oyuncu
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