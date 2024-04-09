Cansu Taşkın Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığını kabul etmişti! Gerçek başka çıktı! 'Yaklaşık bir yıldır...'

İnci Taneleri dizisiyle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın, iki yıldır herkesten gizlediği bir mankenle aşk yaşadığı iddia edilmişti. Dedikoduların ardından da Cansu Taşkın çıkmıştı.

Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddiaları üzerine taraflar sessizliğini korumuştu.

Manken Cansu Taşkın, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk oldu ve Yılmaz Erdoğan ile ilgili olarak 'Gerçek... Haberler doğru.' açıklamasını yaptı.

İlişki haberleri sonrası gözler Yılmaz Erdoğan'a çevrilirken gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı. tv100 Magazin Hattı’ndan Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre aralarında kesinlikle böyle bir aşk olmadığı yıllar önce sadece bir kaç kez görüştükleri öğrenildi.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Yılmaz Erdoğan cephesi bu konuda sessizliğini koruruken aslında perde arkasında ki gerçeğin bu olmadığı ortaya çıktı. Yaklaşık bir yıldır Yılmaz Erdoğan'ın değişen numarası sonrası BKM'den tanıdığı kim varsa devreye sokarak iletişim kurmaya çalışsa da başarılı olamayan Cansu Taşkın geçen süre boyunca hiç bir açıklama yapmadan bekledi.