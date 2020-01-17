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  4. Charlize Theron'a tuhaf teklif! 'Burnumla seviş'

Charlize Theron'a tuhaf teklif! 'Burnumla seviş'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

Charlize Theron, katıldığı bir televizyon programında kendisine de izleyicilere de keyifli dakikalar yaşattı. Theron 20'li yaşlarında başından geçen bir flörtte, hoşlandığı adamdan aldığı tuhaf teklifi anlatırken gülmekten gözlerinden yaşlar geldi.

En son Bombshell (Skandal) adlı filmle seyirciyle buluşan Charlize Theron, geçen akşam Jimmy Kimmel’ın programına katıldı. Oscar ödüllü oyuncu, izleyicilere de keyifli anlar yaşattı.

ABD’de yayınlanan ve ilişkiler üzerine bir program olan The Bachelor hakkında konuşurken, Theron yaşadığı en korkunç flörtü anlatarak herkesi kahkaya boğdu. Theron’un 20’li yaşlarında, kendi tabiriyle 'süper yakışıklı' bir adamla randevusu biraz korkunç geçmiş.

Adamdan çok hoşlandığını belirten Theron, deneyimini şu sözlerle anlattı: “Ondan gerçekten hoşlanmıştım. Beni yemeğe çıkardı ve ‘bu randevu çok iyi geçiyor’ diye düşündüm. Daha sonra beni eve bırakmaya yöneldi ve bilirsiniz, bunun bir öpüşme sinyali olduğunu düşündüm.”

'BİR ANDA UZAKLAŞTI VE 'BURNUMLA SEVİŞ' DEDİ'

Daha sonra arabayı evinin önüne çeken kişiyle öpüşmeye başlayan Theron, en kötü anı, 'Öpüşmeye başladık ve çok güzeldi. Ardından bir anda benden uzaklaştı ve fısıldayarak, ‘burnumla seviş’ dedi.' cümleleriyle anlattı.

Tam bu sıralarda Theron ağlayarak gülmeye başladı ve bu anı hiç unutmadığını belirterek şöyle devam etti: “Yemin ederim bunu hiç unutamadım. Çünkü ilk defa burnuyla sevişmekten hoşlanan biriyle buluşmuştum. Onun bu fikirden çok hoşlandığını gördüm ve burnunu gıdıklamaya başladım. Sanki çok güzel bir şeymiş gibi, bu anı mahvetmek de istemedim. Daha sonra burnuna bir öpücük kondurdum ve bana dönüp, ‘hayır onunla seviş’ dedi”

Theron, flört ettiği adamın çok yakışıklı olduğunu ve randevusunun çok iyi geçtiği için bu fikre bir an sıcak baktığını ve bu yüzden denediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
charlize theron, burun, cinsellik itirafı,

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