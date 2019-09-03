Charlize Theron'dan iddialı değişim! Yeni Fast & Furious stili çok konuşulacak

Şu sıralar Fast & Furious 9'un çekimleri için sette olan Charlize Theron, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa kestirdiği saçlarının üst kısmında yüzüne dökülen saçaklarla Theron oldukça asi bir görünüm yaratmış. Fast & Furious (Hızlı ve Öfkeli) serisinde Cipher karakterini canlandıran Theron’un bu iddialı imajı hayranlarını ikiye böldü. Kimisi çok beğenirken kimisi ise güzel oyuncuya kısa saç modelini yakıştıramadı.

Charlize Theron sevilen aksiyon serisinde Cipher karakterini canlandırıyor. Cipher son olarak karşımıza Elena Neves'in ölümünden sorumlu olarak çıkmıştı. Ayrıca Dominic ve ekibine büyük zararlar vermişti. Serinin hayranlarına göre; Cipher’ın yeni filmde Dominic'in yardımına ihtiyacı olacağı ve taraf değiştireceği düşünülüyor.

Justin Lin'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Fast and Furious 9"ın ülkemizdeki izleyicileriyle 22 Mayıs 2020 tarihinde sinemalarda buluşması bekleniyor.



