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Charlize Theron'dan iddialı değişim! Yeni Fast & Furious stili çok konuşulacak

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SİNEMA TV  | 03.09.2019 12:37 | Son Güncelleme

Oscarlı oyuncu Charlize Theron yeni imajını paylaştı!

Charlize Theron'dan iddialı değişim! Yeni Fast & Furious stili çok konuşulacak

Şu sıralar Fast & Furious 9'un çekimleri için sette olan Charlize Theron, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa kestirdiği saçlarının üst kısmında yüzüne dökülen saçaklarla Theron oldukça asi bir görünüm yaratmış. Fast & Furious (Hızlı ve Öfkeli) serisinde Cipher karakterini canlandıran Theron’un bu iddialı imajı hayranlarını ikiye böldü. Kimisi çok beğenirken kimisi ise güzel oyuncuya kısa saç modelini yakıştıramadı.

Charlize-Theron-Debuts-Bowl-Cut-New-Movie-Fast-9

Charlize Theron sevilen aksiyon serisinde Cipher karakterini canlandırıyor. Cipher son olarak karşımıza Elena Neves'in ölümünden sorumlu olarak çıkmıştı. Ayrıca Dominic ve ekibine büyük zararlar vermişti. Serinin hayranlarına göre; Cipher’ın yeni filmde Dominic'in yardımına ihtiyacı olacağı ve taraf değiştireceği düşünülüyor.

Justin Lin'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Fast and Furious 9"ın ülkemizdeki izleyicileriyle 22 Mayıs 2020 tarihinde sinemalarda buluşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Charlize Theron Fast & Furious 9 Hızlı ve Öfkeli

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