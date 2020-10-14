Charlize Theron’un koltuğunu Anya Taylor-Joy aldı

Aksiyon filmi Mad Max evreninde geçecek Furiosa karakterinin gençliğine odaklanan Mad Max: Fury Roar kadrosu belli oldu. Daha önce Charlize Theron canlandırdığı Furiosa'nın gençliğini Anya Taylor-Joy canlandıracak.

Son yılların en çok beğenilen aksiyon filmi olan George Miller imzalı Mad Max evreninde geçecek olan filmin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth ve Yahya Abdul-Mateen II rol alacak.

George Miller, filmin senaryosunu Mad Max: Fury Road’un senaristlerinden Nico Lathouris ile birlikte kaleme alıyor. Yeni Mad Max filminin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanması planlanıyor.

Miller, mayıs ayında The New York Times'a verdiği bir röportajda, rolü devretmek için 20'li yaşlarında bir aktris aradığını söylemişti. O sırada 44 yaşında olan Theron'un rolü tekrar oynamasına izin vermek için yaşlanmayı azaltma teknolojisini kullanmayı düşündüğünü, ancak bunu yapmamaya karar verdiğini söyledi.

