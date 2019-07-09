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Charlize Theron ve Helen Mirren Hızlı ve Öfkeli 9 için geri dönüyor!

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SİNEMA TV  | 09.07.2019 09:51 | Son Güncelleme

Charlize Theron ve Helen Mirren'ın "Fast & Furious 9" filminin kadrosunda yer alacağı açıklandı.

Charlize Theron ve Helen Mirren Hızlı ve Öfkeli 9 için geri dönüyor!

"Fast & Furious 9" cephesinden yeni gelişmeler var. Hızlı ve Öfkeli 8'de seyirci karşısına çıkan iki isim yeniden boy gösterecek. Filmde Deckard ve Owen Shaw'ın annesi Magdalene Shaw olarak seyirci karşısına çıkan usta oyuncu Helen Mirren ve filmin kötü karakteri olan Cipher'ı canlandıran güzel yıldız Charlize Theron serinin 9. filmi için bir kez daha kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Sevilen seri Hızlı ve Öfkeli’nin dokuzuncu filminin çekimleri geçtiğimiz haftalarda start vermişti.

Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black ve Tyrese Gibson gibi isimler dokuzuncu film için geri dönüyor. Kadroya yeni dahil olan isimler ise; WWE şampiyonu John Cena ve Game of Thrones'un yıldızı Nathalie Emmanuel de geçtiğimiz haftalarda katılmıştı. Merakla beklenen, yönetmenliğini Justin Lin’in üstlendiği Hızlı ve Öfkeli 9 filmi 22 Mayıs 2020 tarihinde vizyona girecek.

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Fast & Furious 9 Hızlı ve Öfkeli 9 Hızlı ve Öfkeli Charlize Theron helen mirren

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