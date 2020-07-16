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Charlotte Crosby küvette çıplak poz verdi! 'Günahlarımı...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 10:09 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayınlanan Big Brother yarışmasının 12. sezonunu birinci bitiren TV yıldızı Charlotte Crosby, "Günahlarımı suyla temizliyorum" diyerek küvette çırılçıplak pozunu paylaştı.

Charlotte Crosby küvette çıplak poz verdi! 'Günahlarımı...'

TV yıldızı Charlotte Crosby küvette çırılçıplak pozunu paylaştı.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar adından söz ettiren 30 yaşındaki İngiliz televizyon ve dizi yıldızı Charlotte Crosby küvette çektiği çıplak fotoğrafını paylaşarak hayranlarının ağzını açık bıraktı.

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Charlotte, küvette tamamen çıplak bir şekilde oturarak göğüslerini bacakları ile kapatacak şekilde telefonunu aynaya doğru tutarak çektiği fotoğrafla Instagram'ın çıplaklık kurallarına adeta meydan okudu.

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Genç oyuncu makyajsız ve çıplak fotoğrafını "Günahlarımı suyla temizliyorum" başlığı ile paylaştı. Charlotte, fotoğrafı paylaştıktan bir saat sonra fotoğraf 46.000 beğeni alırken takipçileri kendisini iltifat yağmuruna tuttu.

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Bazı kullanıcılar kendisine "Sen Instagram'ın kraliçesisin" gibi yorumlar yaptı.

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