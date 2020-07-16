Charlotte Crosby küvette çıplak poz verdi! 'Günahlarımı...'

TV yıldızı Charlotte Crosby küvette çırılçıplak pozunu paylaştı.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar adından söz ettiren 30 yaşındaki İngiliz televizyon ve dizi yıldızı Charlotte Crosby küvette çektiği çıplak fotoğrafını paylaşarak hayranlarının ağzını açık bıraktı.

Charlotte, küvette tamamen çıplak bir şekilde oturarak göğüslerini bacakları ile kapatacak şekilde telefonunu aynaya doğru tutarak çektiği fotoğrafla Instagram'ın çıplaklık kurallarına adeta meydan okudu.

Genç oyuncu makyajsız ve çıplak fotoğrafını "Günahlarımı suyla temizliyorum" başlığı ile paylaştı. Charlotte, fotoğrafı paylaştıktan bir saat sonra fotoğraf 46.000 beğeni alırken takipçileri kendisini iltifat yağmuruna tuttu.

Bazı kullanıcılar kendisine "Sen Instagram'ın kraliçesisin" gibi yorumlar yaptı.

