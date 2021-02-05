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Charlotte Gainsbourg, Mikhaël Hers’in yeni filmi Les passagers de la nuit’e katıldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 05.02.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Charlotte Gainsbourg, Mikhaël Hers’in yeni filmi Les passagers de la nuit’e katıldı

Fransız yönetmen Mikhaël Hers yeni filmi Les passagers de la nuit için iddialı bir oyuncu kadrosuyla çalışmaya hazırlanıyor.

Fransa sinemasının yükselen isimlerinden Mikhaël Hers, yeni filmi Les passagers de la nuit için hazırlıklara başladı ve film için ilgi çekici bir oyuncu kadrosunu bir araya getirdi.

2010 yılında yönetmenliğini üstlendiği Memory Lane ile sinema dünyasına adım atan yönetmen 2018 yapımı Amanda filmiyle Venedik Film Festivali’nden Magic Lantern Ödülü’nü kazandı.

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Cineuropa’nın haberine göre filmde sinema dünyasında canlandırdığı karakterlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Charlotte Gainsbourg, beğeniye karşılanan 2017 yapımı Ava filmiyle tanınan Noée Abita, ilk kez bir filmde rol almaya hazırlanan Quito Rayon-Richter ve 8 femmes, Mission: Impossible, Nelly & Monsieur Arnaud gibi yapımlarda karşımıza çıkan Emmanuelle Béart rol alacak.

emmanuelle-beart

LES PASSAGERS DE LA NUİT HAKKINDA

İzleyiciyi 1980’li yılların Paris’ine davet eden film, eşi tarafından terk edilip yalnız kaldıktan sonra ergenlik çağındaki iki çocuğunun bakımıyla ilgilenen Elisabeth’i odak noktasına alıyor. Gece yayın yapan bir radyo programında işe giren Elisabeth, burada kaygısız bir kişiliği olan genç Talulah ile tanışır ve onu kanatları altına almaya karar verir. Bu noktadan sonra Elisabeth, çocukları ve Talulah birbirlerini tanımaya, yeni başlangıçlara adım atmaya başlıyor.

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Mikhaël Hers’in Amanda filminde birlikte çalıştığı Maud Ameline, filmin senaryosunu yönetmenle birlikte kaleme alıyor. Uluslararası dağıtım haklarını MK2 Films’in satın aldığı filmin vizyon tarihi konusunda elimizde net bir bilgi yok. (Filmloverss)

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