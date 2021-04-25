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Charlotte McKinney sokak tarzıyla dikkat çekti! Sütyeni küçük geldi

25.04.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017'de yeniden çekilen Baywatch ile ekranda boy gösteren Charlotte McKinney, küçük bikinisi ve beyaz takımıyla dikkat çekti.

Charlotte McKinney sokak tarzıyla dikkat çekti! Sütyeni küçük geldi

2015 yılında Super Bowl'da yayınlanan bir hamburger reklamıyla adını duyuran Charlotte McKinney sokak tarzıyla dikkat çekti.

Los Angeles'ta görüntülenen 27 yaşındaki model ve oyuncu Charlotte McKinney beyaz ceketinin altına giydiği küçük sütyenle gözleri üzerine topladı.

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Zayıflığıyla ve formunu korumasıyla dikkat çeken ünlü isim "Egzersiz yaptığımı, sağlıklı ve temiz olduğumu bilmek seksi hissetmeme yardımcı oluyor" dedi.

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"Kendinize bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Charlotte McKinney, iyi hissetmek için elimden gelen her şeyi yaptığını da sözlerine ekledi.

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