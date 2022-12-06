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Cheers ve Bak Şu Konuşana yapımlarıyla ün kazanmıştı! Kirstie Alley hayatını kaybetti

06.12.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oynadığı rollerle milyonlarca insanın beğenisini kazanan Hollywood yıldızı Kirstie Alley 71 yaşında öldü. Alley'in çocukları sosyal medyadan yaptıkları açıklamada ünlü yıldızın kanserle savaşını kaybettiğini yazdı. Cheers ve Bak Şu Konuşana gibi yapımlarla bilinen Alley, iki kez Emmy ödülü kazanmıştı.

Cheers ve Bak Şu Konuşana yapımlarıyla ün kazanmıştı! Kirstie Alley hayatını kaybetti

Cheers aktrisi Kirstie Alley, kanserle savaşın ardından hayatını kaybetti. Alley'in çocukları tarafından yapılan açıklamada bir zamanlar Hollywood'un ünlü yüzleri arasında gösterilen aktrisin 71 yaşında gözlerini yumduğunu söyledi.

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True ve Lillie Parker'dan yapılan açıklamada, "İnanılmaz, şevkli ve sevgi dolu annemiz, daha yeni keşfedilen kanserle mücadelesinden sonra vefat etti" ifadeleri kullanıldı. Çocukları, "Ekranda olduğu kadar ikonik olduğu kadar, daha da harika bir anne ve büyükanneydi" diye yazdı.

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Kardeşler “Annemizin yaşama sevinci ve tutkusu, çocukları, torunları ve birçok hayvanı, sonsuz yaratma sevinci bir yana, benzersizdi ve tıpkı onun gibi hayatı dolu dolu yaşamamız için bize ilham verdi” dedi.

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Alley, iki kez Emmy, Cheers için bir Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Cheers Rolling Stone'un Tüm Zamanların En İyi TV Şovları listesinde Dördüncü sırada yer aldı. Alley 1991'de ve bir Olağanüstü 1994'te David's Mother'daki Sally Goodson rolleriyle Emmy'e layık görüldü. Kirstie ayrıca 1995'te Hollywood'daki ünlüler kaldırımına adını yazdırdı. Ünlü oyuncuya dünyaca başarı getiren Bak Şu Konuşana dizisinden rol arkadaşı John Travolta sosyal medyadan, “Kirstie, sahip olduğum en özel ilişkilerden biriydi. Seni seviyorum Kirstie. Birbirimizi tekrar göreceğimizi biliyorum" diye yazdı

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Jamie Lee Curtis de Alley için bir övgü paylaştı ve onun öldüğünü duymanın "üzücü bir haber" olduğunu söyledi. Curtis, "Scream Queens 'te harika bir çizgi roman kahramanıydı ve gerçek hayatında güzel bir anne ayıydı. O yıl Noel'de aileme tulum almama yardım etti" ifadelerini kullandı.
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Alley, kariyeri boyunca Veronica's Closet , Fat Actress , Scream Queens ve Kirstie gibi televizyon programlarında yer aldı . Oyunculuğa ilk çıkışını 1982'de Star Trek II: The Wrath of Khan'da Saavik'i canlandırarak yaptı. Ayrıca 1977 Yaz Okulu'nda Mark Harmon ile birlikte rol aldı. Veronica's Closet'teki Veronica rolü ona 1998'de Altın Küre adaylığı kazandırdı. Son birkaç yılda Alley, siyasi bağlantıları nedeniyle bazı tartışmalarla karşı karşıya kaldı. 2016 seçimleri sırasında Donald Trump'ı destekledi ve daha sonra "Artık iki adayı da desteklemediğini " söyledi. Kirstie Hollywood'un ayrıştığı 2020 seçimleri öncesinde bir kez daha Trump'ı destekledi.

Coyote Ugly oyuncusu John Fugelsang, siyasi farklılıklarına rağmen Alley'in "her zaman arkadaş canlısı kaldığını" kabul etti.

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