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Chiara Ferragni duşta çırılçıplak poz verdi

28.06.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen ve modacı Chiara Ferragni duşta çıplak pozuyla hayranlarının dikkatini çekti.

Chiara Ferragni duşta çırılçıplak poz verdi

Fenomen ve modacı Chiara Ferragni'nin İtalyan rapçi Fedez ile evliliğinden ikinci bebeği de dünyaya gelmişti.

Hamilelik sürecini sık sık 24 milyonluk Instagram hesabından yayınlayan Chiara Ferragni, sonrasını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ekran Alıntısı

Geçtiğimiz aylarda doğum yapan Chiara'nın yaptığı iddialı paylaşımlar beğeni topluyor.

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Bu pozlardan bir tanesi de en son paylaştığı duş fotoğrafı oldu. Duşta çektirdiği fotoğrafa sansür koyarak paylaşan isim sosyal medyanın konuşulanları arasına girdi.


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