Chick Corea hayatını kaybetti! Chick Corea neden öldü?

Müzik dünyası bir efsaneden gelen haberle yasa boğuldu. İspanyol asıllı ABD’li caz piyanisti Chick Corea’nın 79 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Gerçek adı Armando Anthony Corea olan müzisyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 9 Şubat’ta nadir rastlanan ve yeni teşhis koyulan bir kanser türü nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Corea için yapılan açıklamada, “Chick kariyeri ve hayatı boyunca yeni bir şeyler yaratmanın özgürlüğünü ve neşesini yaşadı. O sevilen bir eş, baba, büyükbaba, akıl hocası ve arkadaştı. Yaptığı işlerle onlarca yıl dünyayı dolaştı ve milyonlarca insana ilham vererek hayatlarına dokundu” denildi.

Paylaşımın devamında, müziğinin sözlerinden çok daha fazlasını anlatacağını düşünen Corea’nın sevenleri için verdiği mesaj da şöyle aktarıldı:

HAYATIN ZENGİNLİĞİ NEŞE GÖTÜRMEK

“Serüvenim boyunca müzik ateşini parlak tutmamda yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Çalmaya, yazmaya, performans göstermeye devam etmeniz en büyük umudum. Kendiniz için değilse de geri kalanlar için. Sadece dünyanın daha çok sanatçıya ihtiyacı olduğu için değil, eğlenmek için.