Chick Corea hayatını kaybetti! Chick Corea neden öldü?

Benim için bir aile gibi olan müzisyen arkadaşlarım. Sizden bir şeyler öğrenmek ve beraber çalmak benim için büyük bir onurdu. Benim görevim yapabildiğim her yere neşe götürebilmekti. Bunu hayranlık duyduğum çok sayıda sanatçıyla yaptım. Hayatımın zenginliği budur.”

12 Haziran 1941’de ABD’nin Massachusetts eyaletinde dünyaya gelen Chick Corea, müzik kariyerine 1960’lı yıllarda Miles Davis’in grubuyla birlikte adım attı. Davis’in albümleri Silent Way, Bitches Brew, A Tribute to Jack Johnson ve On the Corner’da yer alan Corea, daha sonra kendi grubu Return to Forever’ı oluşturdu.

23 GRAMMY ÖDÜLÜ KAZANDI

Farklı türlerde deneysel müzikler yaptıklarını belirten Corea, o dönemi, “Yarattığımız müzikle seyirciler arasında bir sinerji vardı” sözleriyle anlatıyordu.

İlk albümü Tones for Joan’s Bones’u 1966 yılında yayınlayan Corea, son albümü ‘Plays’i ise geçtiğimiz yıl dinleyicileriyle buluşturmuştu. Türkiye’de de pek çok kez konser veren Corea, kariyeri boyunca 23 Grammy ödülüne layık görülmüştü. Corea, tarihte en fazla Grammy adaylığı bulunan dördüncü isim olarak da biliniyor.