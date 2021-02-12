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Chick Corea hayatını kaybetti! Chick Corea neden öldü?

12.02.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Chick Corea hayatını kaybetti! Chick Corea neden öldü?

Caz müziğin efsanevi ismi Chick Corea 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ünlü müzisyenin nadir görülen bir kanser nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Müzik dünyası bir efsaneden gelen haberle yasa boğuldu. İspanyol asıllı ABD’li caz piyanisti Chick Corea’nın 79 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Gerçek adı Armando Anthony Corea olan müzisyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 9 Şubat’ta nadir rastlanan ve yeni teşhis koyulan bir kanser türü nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Corea için yapılan açıklamada, “Chick kariyeri ve hayatı boyunca yeni bir şeyler yaratmanın özgürlüğünü ve neşesini yaşadı. O sevilen bir eş, baba, büyükbaba, akıl hocası ve arkadaştı. Yaptığı işlerle onlarca yıl dünyayı dolaştı ve milyonlarca insana ilham vererek hayatlarına dokundu” denildi.

Paylaşımın devamında, müziğinin sözlerinden çok daha fazlasını anlatacağını düşünen Corea’nın sevenleri için verdiği mesaj da şöyle aktarıldı:

HAYATIN ZENGİNLİĞİ NEŞE GÖTÜRMEK

“Serüvenim boyunca müzik ateşini parlak tutmamda yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Çalmaya, yazmaya, performans göstermeye devam etmeniz en büyük umudum. Kendiniz için değilse de geri kalanlar için. Sadece dünyanın daha çok sanatçıya ihtiyacı olduğu için değil, eğlenmek için.

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Benim için bir aile gibi olan müzisyen arkadaşlarım. Sizden bir şeyler öğrenmek ve beraber çalmak benim için büyük bir onurdu. Benim görevim yapabildiğim her yere neşe götürebilmekti. Bunu hayranlık duyduğum çok sayıda sanatçıyla yaptım. Hayatımın zenginliği budur.”

12 Haziran 1941’de ABD’nin Massachusetts eyaletinde dünyaya gelen Chick Corea, müzik kariyerine 1960’lı yıllarda Miles Davis’in grubuyla birlikte adım attı. Davis’in albümleri Silent Way, Bitches Brew, A Tribute to Jack Johnson ve On the Corner’da yer alan Corea, daha sonra kendi grubu Return to Forever’ı oluşturdu.

23 GRAMMY ÖDÜLÜ KAZANDI

Farklı türlerde deneysel müzikler yaptıklarını belirten Corea, o dönemi, “Yarattığımız müzikle seyirciler arasında bir sinerji vardı” sözleriyle anlatıyordu.

İlk albümü Tones for Joan’s Bones’u 1966 yılında yayınlayan Corea, son albümü ‘Plays’i ise geçtiğimiz yıl dinleyicileriyle buluşturmuştu. Türkiye’de de pek çok kez konser veren Corea, kariyeri boyunca 23 Grammy ödülüne layık görülmüştü. Corea, tarihte en fazla Grammy adaylığı bulunan dördüncü isim olarak da biliniyor.

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