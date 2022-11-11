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Chloe Ferry'nin Dubai keyfi! Minicik bikini yetmedi

11.11.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en çok izlenen reality programlarından Geordie Shore ile şöhreti yakalayan Chloe Ferry Dubai tatilinden bir karesini paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan yıldızın seçtiği minik bikiniye yorum yağdı.

Chloe Ferry'nin Dubai keyfi! Minicik bikini yetmedi

Televizyon programı Geordie Shore’la adını duyuran Chloe Ferry, yaptırdığı bir dizi estetikten sonra bambaşka biri oldu. Ferry, Instagram hesabından birbirinden iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Chloe Ferry son olarak Dubai tatilinden iddialı bir pozunu paylaştı. Yine hayal gücüne çok az şey bırakan Ferry'nin minik bikinisi pek de işe yaramadı.

Ekran Alıntısı

Göğüslerinin büyük kısmını açıkta bırakan bikinisiyle poz veren yıldıza "Yine iyisin", "Gerçek dışı görünüyorsun", "Bikini gereksiz olmuş" yorumları geldi.

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