Chloe Ferry'nin Dubai keyfi! Minicik bikini yetmedi

Televizyon programı Geordie Shore’la adını duyuran Chloe Ferry, yaptırdığı bir dizi estetikten sonra bambaşka biri oldu. Ferry, Instagram hesabından birbirinden iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Chloe Ferry son olarak Dubai tatilinden iddialı bir pozunu paylaştı. Yine hayal gücüne çok az şey bırakan Ferry'nin minik bikinisi pek de işe yaramadı.

Göğüslerinin büyük kısmını açıkta bırakan bikinisiyle poz veren yıldıza "Yine iyisin", "Gerçek dışı görünüyorsun", "Bikini gereksiz olmuş" yorumları geldi.

