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Chloe Ferry, Türkiye'de ameliyat oldu! Yeni halini paylaştı: Vücuduna yakışmış"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.04.2024 14:43
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Chloe Ferry, Türkiye'de göğüs küçültme ameliyatı olduktan bir hafta sonra bikinisiyle poz verip yeni halini paylaştı.

Chloe Ferry, Türkiye'de ameliyat oldu! Yeni halini paylaştı: Vücuduna yakışmış"

Türkiye'ye estetik ameliyat için gelen isimlerden biri de Chloe Ferry oldu. Reality şov yıldızı Chloe Ferry, Türkiye'ye gelerek göğüslerini küçülttürdü.

Yıldız hayranlarından implantlarını tamamen çıkarmasını ya da daha küçük bir boyuta gitmesini oylamalarını istedikten sonra göğüs boyutunu küçültmeye karar verdi.

Ameliyat sonrası sonucu gösteren Chloe, Instagram'a giderek bir dizi bikinili selfie paylaştı.

Ünlü isim Türkiye'de ameliyat olduktan sonra yaptığı paylaşıma "Yeni küçük göğüsler" notunu düştü.

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Hayranları Chloe'ye 'Çok daha iyi görünüyor', 'Harika görünüyorlar, vücuduna çok daha yakışmışlar' yorumlarında bulundu.

"Göğüslerim vücudumla daha orantılı görünüyor, çünkü çok fazla kilo verdim" diyen Chloe Ferry eski implantlarının çok 'büyük ve ağır' olduğunu ve 'çok fazla sırt ağrısı' sorununa neden olduğunu da sözlerine ekledi.

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