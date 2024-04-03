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  4. ŞOK'a dikey süpürge ve mop seti geliyor! 3 Nisan 2024 tarihli ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a dikey süpürge ve mop seti geliyor! 3 Nisan 2024 tarihli ŞOK aktüel kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
03.04.2024 10:22
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ŞOK markette bu hafta yok yok! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri arasında yer alan ŞOK'un 3 Nisan 2024 tarihli aktüel kataloğu yayınlandı. 9 Nisan'a kadar geçerli olan ürünlerdeki indirimleri merak ediyorsanız ŞOK Aktüel listelerini içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar!

ŞOK'a dikey süpürge ve mop seti geliyor! 3 Nisan 2024 tarihli ŞOK aktüel kataloğu

Gıdadan hijyene, küçük ev aletlerinden ev yaşam ürünlerine ihtiyacınız olan her şeye uygun fiyatlarla sahip olmanın yollarını arıyorsanız 3 Nisan 2024 tarihli ŞOK Aktüel Kataloğu'na mutlaka göz atmalısınız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da onlarca ürünü cazip fiyatlar ile alışveriş severlerle buluşturan ŞOK'ta bu hafta, Arzum markasının en sevilen ürünleri ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nu süslüyor. ŞOK Haftanın fırsatlarını görmek için acele edin.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Dikey süpürgeden ütüye Arzum'un en sevilen küçük ev aletleri burada!

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Sizin için küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

Çok satanlarda birinci sırada yer alan Greenote dikey süpürge indirime girdi, burada!

Mutfağınızın en sevdiğiniz cihazı olmaya aday Cosori airfryer da indirimde, görmek için buraya tıklayın.

Çok satan masaj tabancasının fiyatı en dipte, burada!

Gıda ürünlerinde avantajlı fiyatlar sizleri bekliyor

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Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Dardenel ton balık konserverlerinde indirim başladı, burada!

Julius Meinl kahvelerde kaçırılmayacak fiyatları buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Starbucks kahve çeşitleri indirime girdi, görmek için buraya tıklayın.

Çeşit çeşit Jacobs kahvelerin fiyatları da en dipte, burada!

Bahar temizliğinin olmazsa olmazları!

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Sizin için hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

ABC temizlik ürünlerinde kaçırılmayacak fiyatlar sizleri bekliyor, görmek için tıklayın.

Saç bakım ürünlerinde süper fiyatlar

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Sizin için kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz

En sevilen diş macunu markalarından Opalescence de indirimde, burada!

Banyonuzun havasını değiştirecek ürünler ve dahası

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Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim devam ediyor, görmek için buraya tıklayın.

Koroplast ürünlerinde de indirim var, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yaşam alanınızın havasını değiştirecek Mr Muscle ürünlerindeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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