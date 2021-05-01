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Chloe Loughan'dan sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı! İşte Serdar Ortaç'ın eski eşinin yeni aşkı!

01.05.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughan yeni sevgilisini sosyal medya üzerinden ilan etti. Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra ülkesine dönen Chloe Loughan şimdilerde Maldivler'de yeni sevgilisi ile tatil yapıyor. 2019 yılında Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe'nin yeni sevgilisinin kim olduğu ise kısa sürede merak konusu oldu.

Chloe Loughan'dan sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı! İşte Serdar Ortaç'ın eski eşinin yeni aşkı!

2019 yılında evliliklerini noktalayan Serdar Ortaç ve Chloe Loughan uzun süre magazin gündeminde birlikte anılmaya devam etti. Chloe'den boşandıktan sonra sevgilisi Seçil ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç çok uzun süre eski karısının adını anmaktan vazgeçememişti. Model Chloe Loughan ise aradığı aşkı bulmuş gibi görünüyor...

SERDAR ORTAÇ'IN ESKİ KARISI CHLOE'NİN YENİ SEVGİLİSİ

Litvanya asıllı model Chloe yeni sevigilisi ile Maldivler'den tatil pozunu paylaştı. Uzun süre Serdar Ortaç ile olan birlikteliğiyle gündeme gelen Chloe eski kocası ile anılmak istemediğini söylemişti.

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SERDAR ORTAÇ CHLOE HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, "Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun" sözleri ile büyük tepki çekmişti. Ortaç, eski eşi Chloe ile ilgili " Artık kendi ayaklarının üzerinde durması gerekiyor" diye konuşmuştu.

SERDAR ORTAÇ VE CHLOE NEDEN BOŞANDI?

Serdar Ortaç ve Chloe çifti evliliklerini 2019 yılında noktalamıştı. Çiftin evlililerinin bitmesindeki en önemli sebep ise Chloe'nin trafik kazası sonucu hastanede kaldığı dönemde Serdar Ortaç'ın yanında olmaması olarak gösteriliyor. Öte yandan, Chloe ve Serdar Ortaç boşanma sonrası her zaman dost olduklarını ifade etmişlerdi.

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Serdar Ortaç Instagram Chloe Loughnan
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