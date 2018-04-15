Chloe Loughnan, Arap şeyhi haberlerine ateş püskürdü

Eşini ABD'de bir Arap şeyhinin oğluyla aldattığı öne sürülen güzel model Chloe Loughnan, ihanet iddiasını sosyal medyada yalanladı.

Serdar Ortaç'ın eşi Loughnan, şu sözlerle dedikodulara noktayı koydu:

"Hangisi daha kötü acaba? Dedikodu yapan, dedikoduya inanan… Benim fikrim; ikisinin de cezası öbür dünyada aynı."

SERDAR ORTAÇ BÖYLE İSYAN ETMİŞTİ

Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan'ın iş için gittiği Miami'de Arap şeyhlerinden birinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları hakkında açıklama yaptı. Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Serdar Ortaç, sonunda suskunluğunu bozdu.

Eşinin Arap şeyhiyle yemek yediği iddialarını doğrulayan Serdar Ortaç, "Amerika'da bir sürü dostumuz var. O dostlardan birkaç tanesiyle de yemeğe çıkıyor kadın. Yemeği de mi yasaklayayım kadına? Yemek yerken de 20-25 kişilik masada millet görüyor. Oradaki Türkler klasik dedikoduyu sevdiği için adamı soruşturuyorlar ve bir Arap şeyhinin oğlu çıkıyor" şeklinde konuştu.

'BÖYLE BİR ŞEY ASLA YAPMAZ'

Boşanacakları yönündeki dedikodular hakkında da açıklamalarda bulunan popçu, "Ben karımı seviyorum. Onun da beni sevdiğini biliyorum. Böyle bir şey asla yapmaz. Öyle bir kadın değil. Boşanmamızı istiyorlar. Ama boşanmayacağım" dedi.