Chloe Loughnan'dan aşk iddiasına fotoğraflı yanıt!

Serdar Ortaç’ın geçtiğimiz yıl eylül ayında ayrıldığı eski eşi Chloe Loughnan’ın adı bir süredir iş insanı Kaan Kalyon ile anılıyordu. Chloe Loughnan ve Kaan Kalyon, Emirgan‘daki bir mekanda yakın arkadaşlarının aracılığıyla tanıştırıldığı öğrenilmişti. İlk günden yakınlaşan ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde sarmaş dolaş dans etti. Yeni bir ilişkiye başlayan Loughnan ve Kalyon, ilk kez Emirgan’da bulunan bir gece kulübünde birlikte görüntülenmişti.

Ünlü model, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aşk dedikodulara yanıt verdi. Chloe Loughnan, yayınladığı fotoğrafına “Hakkımda çıkan saçma dedikoduları duyunca ben” notunu ben düştü.

